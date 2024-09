VIDEO-FOTO/TORNA PER IL 16ESIMO ANNO “SPORT SOTTO LE STELLE” …CON UNA VIGILIA MUSICALE

Sedici anni di Sport sotto le stelle, manifestazione che trasforma il centro in una vetrina dello sport. Sedici anni, sono in traguardo importante per una manifestazione, che merita quindi una ribalta d’eccezione. Saranno 120 le associazioni presenti, grazie all’instancabile lavoro di Guido Campana, e che riempiranno il centro storico sabato 14 settembre della loro multicolore vivacità. Taglio del nastro alle 18 e poi via fino a notte fonda, in un’esplosione di sport. Alla vigilia, venerdì, un importante evento collaterale organizzato da Faremusika, il Premio “Nino e Gianni Dale” che vedrà Grazia Di Michele e ‘Nduccio special guest. Anche quest'anno la dedica speciale è per Mimmo Sciamanna, che tanto impegno profuse per questa festa dello sport.

