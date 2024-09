CALCIO / TERAMO BATTUTO DALLA TRIPLETTA DELL’EX. MALE LA PRIMA ANCHE PER IL NOTARESCO

Debutto sfortunato, quello del Città di Teramo, in serie D, battuto dalla Forsempronese per 4 - 1. La squadra di Fossombrone ha imposto il proprio gioco, anche se il Teramo non ha sfigurato. Al 23esimo i padroni di casa vanno in vantaggio. A segno l'ex Casolla, trasformando un calcio di rigore. Il pareggio dei biancorossi lo firma Galesio al 43esimo e si va al riposo sull’ 1 a 1. Al 60esimo padroni di casa nuovamente avanti, sempre con Casolla, abile a sfruttare un infortunio in disimpegno di Ferraioli e a beffare Di Giorgio. Il terzo gol arriva tre minuti dopo, ed è sempre l’ex Casolla a firmarlo, stavolta di testa. Il 4 - 1 lo firma l' appena entrato Amerighi all'89esimo, ed è un risultato pesante e immeritato per il Teramo. L'undici di Pomante esce dunque sconfitto dalla tripletta dell’ex Casolla, che giocó in biancorosso nel 2013/2014 con 31 presenze e 6 gol. Domenica prossima il Teramo ospita il Roma City, reduce dalla sconfitta per 2 - 3 col Sora. Negativo anche il risultato del Notaresco, battuto 2 a 0 in casa dal Termoli. Anche se l'undici di Evangelisti ha mostrato carattere e buona organizzazione, gli ospiti molisani, che non nascondono ambizioni di alta classifica, sono riusciti a portar via i tre punti. Domenic prossima i ragazzi del presidente di Battista andranno a Sora.