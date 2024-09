CALCIO / IL TERAMO GIOCHERÀ LA PRIMA IN CASA A NOTARESCO, LA SOCIETÀ HA CHIESTO AL COMUNE DI PREPARARE LE CARTE

É ormai quasi ufficiale: Città di Teramo - Roma City si giocherà a Notaresco. A meno di clamorosi, quanto improbabili colpi di scena, infatti, i biancorossi giocheranno la prima partita casalinga della serie D sul campo del Comune del Sindaco Tony Di Gianvittorio. Proprio ai funzionari di quel Comune, infatti, i dirigenti del Città di Teramo hanno chiesto oggi di preparare tutte le carte per formalizzare la concessione dello stadio. Come si ricorderà, quello di Notaresco, che ospita già le partite casalinghe della squadra di casa, che gioca nella stessa serie e nello stesso girone dei biancorossi, era stato indicato dal Teramo come proprio campo di riferimento, all’atto dell’iscrizione. Dunque, non sarebbe arrivata la buona notizia che il presidente Di Antonio auspicava, per sbloccare la situazione e giocare già da subito al Bonolis. Va ricordato anche, che in attesa del Consiglio Comunale, che ratificherà l’accordo transattivo tra Comune e gestore, lo stesso gestore aveva offerto al Città di Teramo la possibilità di giocare al Bonolis, a patto che venissero saldate le pendenze relative al campionato scorso. Il Presidente biancorosso, però, nega l’esistenza di debiti pregressi.