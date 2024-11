CHIETI-SAMB, IL CALCIO D'INIZIO FIRMATO DA VALERIA MARINI, IN CAMPO TANTI BIG

Grande festa in arrivo oggi per il Chieti Calcio. Lo stadio Angelini di Chieti ospiterà una sfida che non si limiterà solo all’aspetto sportivo, ma diventerà un grande evento di intrattenimento e partecipazione. La SS Chieti F.C. affronta la Sambenedettese in un match che potrebbe determinare il primato in classifica, ma che sarà anche un’occasione per celebrare la “Giornata Neroverde”, il grande appuntamento che unisce i tifosi e la comunità. Sotto la guida del patron Altair D’Arcangelo e del presidente Gianni Di Labio, il Chieti ha rinnovato il suo volto, non solo sul piano calcistico, ma anche sociale. Il club, che da tempo promuove iniziative di inclusività e rispetto, è diventato simbolo di una realtà sportiva che coinvolge tutta la città. Il messaggio #Respect, presente sulle maglie dei calciatori, è ormai riconosciuto a livello nazionale, e il club ha ricevuto importanti riconoscimenti, come la visita alla Camera dei Deputati, dove il Ministro Andrea Abodi ha elogiato le loro iniziative.

La giornata sarà arricchita da ospiti di prestigio. Alle 13.45, la showgirl Valeria Marini si esibirà con due brani, mentre il giornalista de Le Iene, Filippo Roma, sarà presente per intrattenere i tifosi. Non mancherà il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, che porterà il suo carisma all’Angelini.

Il calcio d’inizio sarà dato da Valeria Marini insieme a Lorenzo Marchetti, direttore creativo di Virgo Cosmetics e grande sostenitore del Chieti. Per rendere la giornata speciale anche per le famiglie, è stata allestita una zona gonfiabili per bambini, mentre gli spalti saranno accompagnati dalle musiche di DJ Diba e Giusva.

Con l’afflusso previsto di 4.000 spettatori, il Comune ha previsto modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza e fluidità degli spostamenti. Il Chieti, con le nuove divise Givova, indosserà una maglia bianca con strisce nero-verdi per questa sfida, simbolo di rinnovamento e continuità. A partire dalla prossima partita, la squadra tornerà a indossare la storica maglia a strisce. La telecronaca sarà affidata ad Amedeo Goria, con il commento tecnico di Alessandro Battisti, ex capitano del Chieti.

Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta streaming su Virgo Radio TV o ascoltarla in DAB. Sul piano sportivo, il Chieti punta a superare la Sambenedettese, capolista con 21 punti, per raggiungere il primo posto in classifica. Giovanni Ignoffo schiererà un 4-3-3 con pressing alto, cercando di sfruttare le fasce e le ripartenze veloci. In caso di necessità, potrà contare sul ritorno di Balic e Ceccarelli dalla panchina, pronti a dare il loro contributo. Il match sarà diretto dall’arbitro David Kovacevic, assistito dai guardalinee Stefano Petarlin e Marco Marchesin, con fischio d’inizio alle 14.30