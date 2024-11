CALCIO / SERIE D - CIVITANOVESE OSTICA. IL TERAMO PAREGGIA 2 - 2



Il Teramo torna tra le mura amiche del Bonolis, per affrontare una - sulla carta -non temibile Civitanovese, che invece si rivela da subito ostica, tanto che al settimo passano in vantaggio con Cosignani. Il Teramo però reagisce subito e pareggia due minuti dopo con Pavone. Gli ospiti, però continuano a rendersi pericolosi, e al 32esimo passano di novo con Padovani. Si va al riposo sull’1 - 2. Al 60esimo però il termo pareggia, con autorete di Capece. Poi il Teramo costruisce tanto, ma non passa. Finisce 2 a 2.Domenica prossima, i ragazzi di Pomante vanno in trasferta a Termoli.