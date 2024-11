SERIE D / A CASTELFIDARDO IL NOTARESCO SUBISCE E REAGISCE, MA NON BASTA



Nel paese delle fisarmoniche, il Notaresco si scontra con un a squadra carica e determinatissima, che passa in vantaggio con Nanapere. Prima dell’intervallo, i padromi di casa passano ancora con Baldini e si va al riposo sul 2 a 0, Nella ripresa gli ospiti reagiscono e accorciano con Braccia, ma non basta, finisce 2 a 1.

Prossimo turno, la squadra del presidente Di Battista torna in casa per ospitare l’Avezzano, che come i rossoblu naviga nele acque pericolose della classifica