GIGIRRIVA / PER TERAMO E NOTARESCO UNA DOMENICA A CACCIA DI PUNTI

Al “Gino Cannarsa” di Termoli, i biancorossi, domani, andranno a caccia dell’intera posta in palio. I molisani sono dodicesimi, con dodici punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Tra le mura amiche, in due occasioni hanno ceduto il passo agli ospiti (Avezzano e Senigallia). I giallorossi molisani segnano poco (solo 11 reti all’attivo) e schierano una difesa non insormontabile (15 reti al passivo). Su tutti, gli attaccanti Barone e Puntoriere. Domani, nella gara del “Cannarsa” vi sarà un cliché diverso da quello visto in Coppia Italia. L’attacco biancorosso ha tutte le caratteristiche per mettere in crisi la retroguardia molisana. Una riflessione sul reparto offensivo del Teramo deve essere fatta, spesso messa sul banco degli imputati, perché poco prolifica.

I numeri dicono esattamente il contrario: 17 reti segnate e miglior terzo attacco del girone, dopo Samb e Fossombrone. Sesto posto per reti subìte, di contro, per effetto di 11 reti incassate.

Sul fronte delle disponibilità, Pomante dovrebbe apportare alcuni cambiamenti rispetto alla gara di domenica. Dovrebbe essere disponibile Cipolletti, che in settimana ha interrotto, per un leggero risentimento, la consueta partitella in famiglia.

Questione mercato. In settimana, il Teramo ha ufficializzato il tesseramento di Gianluca Cum, esterno di fascia destra, ventidue anni, 25 presenze e due presenze in serie C, giocatore molto rapido e capace di saltare l’uomo. Dovrebbe prendere il posto del quarto under, Leoncini, qualora lo staff tecnico dovesse ritenerlo pronto dal punto di vista fisico. L’alternativa è Sanseverino.

A nostro avviso e per le notizie in possesso, siamo solo agli inizi. L’approssimarsi della finestra dicembrina (per i dilettanti) e di Gennaio (per i professionisti), sta spingendo la società del presidente Di Antonio ad alzare le antenne al fine di potenziare la rosa biancorossa.

Le piste già aperte sono molto diverse da quelle immaginate. Per esempio, nessuno avrebbe immaginato l’acquisizione di un quarto di centrocampo, com’è Gianluca Cum.

Riteniamo che la società stia valutando l’acquisizione delle prestazioni di un importante ed esperto difensore, così come si valuta la piena integrazione da metodista di Messori, non in avendo in organico altre, reali opportunità nel ruolo specifico. In relazione al reparto offensivo, l’incognita di Bustos porta la società a valutare l’acquisizione di un ariete centrale che possa affiancare, sostituire o integrare Galesio. Una riflessione è necessaria. La punta centrale e il metodista richiederebbero, nel caso di giocatori di rilievo, un importante sforzo economico. Per il difensore, il discorso è diverso, in quanto il mercato offre molto di più e a valori economici affievoliti. Domani, a Termoli, comunque, i biancorossi sono chiamati a riprendere la corsa verso la leadership. The day, domani per il Notaresco, in casa contro l’Avezzano. Uno scontro diretto decisivo, al cospetto dei propri tifosi per la formazione del presidente Di Battista. I marsicani, in settimana, hanno recuperato (concluso), perdendo, la gara contro l’Atletico Ascoli. Vietato sbagliare per mister Evangelisti, sempre in attesa dell’imminente e doveroso mercato.

GIGIRRIVA