CALCIO / SERIE D - IL TERAMO TORNA DA TERMOLI CON TRE PUNTI IMPORTANTISSIMI

Partita da non sottovalutare, quella di Termoli, per il Teramo di Pomante, che infatti non la sottovaluta, ma scende in campo decisissimo a fare sua la posta. Al 35esimo i biancorossi passano con Brugarello, i padroni di casa reagiscono, ma non trovano il pareggio. All’80esimo, la pressione offensiva ospite si concretizza in un rigore, che consente a Galesio di firmare il 2 a 0. All'81esimo, il Termoli accorcia con Barone, con la deviazione di un difensore ospite. Complice la sconfitta del Fossombrone, il Teramo sale al secondo posto in solitaria, a due punti dalla Samb.

Domenica prossima, al Bonolis arriva la Recanatese.