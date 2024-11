CALCIO / DI BATTISTA LASCIA LA PRESIDENZA DEL NOTARESCO DOPO GLI ATTACCHI SUBITI IERI: “PRONTO A CEDERE LA SQUADRA”

Il Presidente del Notaresco Luigi Di Battista lascia la presidenza, a seguito degli attacchi subiti dopo la gara interna di ieri contro l’Avezzano.

“Mi rivolgo alla Città di Notaresco, con grande rammarico, a seguito degli attacchi subiti da alcuni membri della tifoseria al termine della dodicesima giornata di campionato persa in casa contro l’Avezzano. Sono consapevole che chi ricopre ruoli importanti può essere oggetto di critiche quando le cose non vanno come sperato e che le contestazioni fanno parte del gioco, ma esistono modi e modi per esprimerle. Sono stanco di subire attacchi e quelli subiti al termine della gara con l’Avezzano sono fuori luogo, mi hanno profondamente mortificato come persona. Con grande dispiacere, annuncio la mia decisione di lasciare la presidenza del Notaresco Calcio e di aprire le porte agli imprenditori di Notaresco che desiderano rilevare la società; nonostante la mia passione per il calcio, questa situazione che si è venuta a creare mi ha portato a questa decisione per rispetto verso me stesso e, soprattutto, verso il nostro gruppo imprenditoriale. In questi tre anni i sacrifici sono stati molti e le difficoltà innumerevoli, ma evidentemente non sono stati apprezzati come speravo. Invito i tifosi, che ogni domenica seguono con passione la nostra squadra, a riflettere e ad andare oltre i pregiudizi, evitando attacchi ingiustificati e gratuiti. A chi ama il calcio come me, rivolgo un invito: partecipate attivamente e condividete le difficoltà per sostenere il proseguimento della stagione calcistica 2024/2025. Spero che coloro che ieri hanno contestato senza freni si facciano avanti in maniera concreta per il bene della squadra e per il futuro del club.Desidero infine ringraziare tutto il mio staff e l’intera Amministrazione Comunale per il supporto dimostrato”.