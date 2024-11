TERAMO 1913 IN FINALE NELLA SUPERCOPPA DEL CALCIO VIRTUALE

La stagione e-sportiva 2024/2025 della F.I.G.C

Lega Nazionale Dilettanti eSport si apre ufficialmente con un

evento imperdibile: la finale della Community eCup, la Supercoppa

del Pro Club 11 vs 11 su EA Sports FC 25 promosso dalla LND. A

contendersi il prestigioso trofeo due delle squadre più forti del

panorama italiano della disciplina: Vesta e TERAMO 1913.

L'appuntamento è fissato per sabato 23 novembre alle ore 16, nel

prestigioso contesto della Milan Games Week & Cartoomics, presso

lo stand K19 L20, nel Padiglione 15P, della LND eSport. La Milan

Games Week & Cartoomics rappresenta uno degli eventi principali

del mondo gaming italiano e continentale, e la presenza della LND

eSport sottolinea la crescente rilevanza del calcio virtuale in

tutte le sue declinazioni. La finale sarà trasmessa in diretta

streaming sul canale Twitch ufficiale della Lega, con un team di

caster di alto livello come Davide Abbate, Lorena Rusu, Andrea

Lagna, Pietro Abruzzo e la Tiktoker Beatrice Scordari, supportati

dalla regia di Mattia Compagno e Pietro Costa. Il match sarà

inoltre seguito dagli admin Massimiliano De Angelis e Marco Longo.