CALCIO / SERIE D - OSTICA LA RECANATESE, IL TERAMO PAREGGIA 0 - 0

S’era detto alla vigilia di non sottovalutare la Recanatese, e infatti s’è dimostrata avversaria di tutto rispetto, tanto da aver costretto i biancorossi al pareggio sullo 0 a 0 Tra una settimana, il Diavolo va a Sn Benedetto, per una partita da sempre caldissima per i biancorossi.