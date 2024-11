CALCIO / SERIE D - DA ISERNIA IL NOTARESCO TORNA CON UN BUON PARI

Sceso ad Isernia per cercare punti, che potessero rasserenare un ambiente che, in settimana, ha vissuto il tumulto societario delle dimissioni del presidente Di Battista, poi rientrate, il Notaresco ha impostato una buona gara, che vale un pareggio utile contro una squadra molto ben messa. Finisce 0 a 0.Domenica prossima, al Savini arriva l’Ancona, altro impegno complicato per i rossoblu.

