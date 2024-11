GIGIRRIVA / PAREGGIO SCIALBO…MA CI STA

Un altro pareggio in casa, ieri, per i biancorossi di mister Pomante, che non riescono a superare la giovanissima, ma organizzata formazione della Recanatese.

Una partita complessivamente scialba, con poche occasioni da rete (1 traversa per parte), qualche mischia e qualche recriminazione per l’atterramento sulla linea di destra dell’area di rigore del forte avanti biancorosso Pavone.

L’analisi della gara è presto fatta. Da un lato, il Teramo privo di Ferraioli, dall’altro i leopardiani privi delle sue stelle, Bellusci, Sbaffo e Melchiorri. Gli ospiti iscrivono in distinta ben quattro calciatori classe 2006, due calciatori del 2007, uno addirittura del 2008. Quelli che partono da titolare, Canonici, Marchegiani e Pepa dimostrano di essere all’altezza della situazione. In particolare, Canonici che, in una delle rare occasioni da rete dei giallorossi, apre il piatto sinistra e spreca una ghiotta occasione.

In casa Teramo, reparti equilibrati, senza eccessi e senza la particolare brillantezza vista in altre gare. Pavone e Messori ancora tra i migliori, senza grande enfasi la prestazione degli altri, anche per la capacità di ripartenza e palleggio dei marchigiani.

Questo girone, dopo il brutto tonfo casalingo del Chieti contro l’Atletico Ascoli, che segnala la grande prestazione del centrocampista teramano (di Piano d’Accio) Alessandro Antoniazzi, classe 2005, si rivela sempre più campionato livellato in basso, in cui ogni formazione, anche se composta da giovanissimi, può dire la sua. Il Teramo è secondo in classifica con 24 punti in 13 gare, con una media di 1,8 punti a partita. La Samb che comanda il girone ha una media appena poco superiore: 2,1. I rivieraschi per ben 5 volte non hanno vinto, il Teramo in 7 occasioni. E domenica, all’apertura del mercato dicembrino dei dilettanti, c’è Samb – Teramo. Una gara chiave, in questa fase.

Buon pareggio del Notaresco, dopo la ricomposta burrasca societaria, ad Isernia. Alcuni rimpianti per i rossoblù del presidente Di Battista, che hanno condotto la partita per lunghi tratti, senza tesaurizzare il predominio del campo. In ogni caso, un buon punto per la compagine del Vomano, che domenica è attesa, tra le mura amiche, dall’Ancona.

Spaccato juniores nazionali. Pari senza emozioni tra Samb e Teramo, in riva al mare. Pareggio 1-1 per la compagine di mister Possenti (Notaresco) contro i pari età del Castelfidardo.

GIGIRRIVA