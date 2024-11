IL CASTAGNETO CALCIO SULLA PARTITA CON IL COLOGNA PRENDE LE DISTANZE DAL CASO DI RAZZISMO

La scrivente societa’, suo malgrado, è costretta a riportare agli onori della cronaca nonche’ agli enti preposti un gravissimo episodio di razzismo che si è verificato nella giornata di campionato di prima categoria Abruzzo durante la partita Cologna- Castagneto.

Nonostante la campagna “no to racism” promossa dalla Fifa e Uefa gli episodi di violenza e razzismo nel corso di questo anno sportivo si sono ripetuti in vari campionati e purtroppo anche in un campionato minore come quello di prima categoria dove un nostro tesserato è stato piu’ volte insultato con epiteti razzisti molto espliciti da un manipolo di tifosi se cosi ancora possono essere definiti tanto da determinare la decisione dell’arbitro di interrompere la gare con il triplice fischio finale attesa la gravita’ del fatto.

Questi episodi che nulla hanno a che vedere con lo sport, il tifo e la rivalita’ si ripetono quasi esclusivamente nel mondo del calcio.

La societa’ Castagneto calcio, al di la’ di quelli che saranno i provvedimenti che saranno adottati dagli organi di giustizia sportiva nei cui confronti esprime la massima fiducia, non puo’ che rimarcare la gravita’ del fatto auspicando che episodi del genere non si verifichino piu’ sollecitando al tempo stesso tutti gli attori di questo fantastico sport chiamato calcio ovvero allenatori, giocatori, dirigenti sportivi e soprattutto tifosi a giocare insieme la partita piu’ importante da vincere che e’quella contro tutte le discriminazioni e il razzismo.

Castagneto Calcio