IL TERAMO VA A SAN BENEDETTO, DOMENICA, SENZA I TIFOSI BIANCOROSSI

Sambenedettese-Teramo sarà vietata ai tifosi biancorossi dopo che, l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha pubblicato la decisione in merito all'incontro in programma domenica al Riviera delle Palme tra prima e seconda della classifica: la valutazione della gara è stata rinviata al Casms, Comitato di Analisi, per «l'individuazione di adeguate misure di rigore», si legge. Dunque non ci sarà la vendita dei biglietti per la tifoseria biancorossa.Andrà avanti la vendita dei biglietti per i residenti dei comuni teramani della Vibrata a cui è stato concesso l'acquisto per i settori locali dell'impianto come tifosi rossoblù: sono Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero e Tortoreto.