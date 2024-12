BASKET, SECONDO MEMORIAL TINO PELLEGRINI, ECCO GLI INCONTRI DAL 5 ALL'8 DICEMBRE

Il gruppo “Amici per il basket”, in collaborazione con la Teramo a Spicchi 2k20, dando seguito alle attività promosse lo sorso anno nell’ambito delle celebrazioni per i Cento anni della pallacanestro a Teramo, concluse con la prima edizione del torneo di basket per squadre under 17 della provincia di Teramo denominato “Memorial Tino Pellegrini”, organizza la seconda edizione, perseguendo la volontà di ricordare la figura di Renato “Tino” Pellegrini, storico allenatore che ha operato in tutta la provincia di Teramo, che tanto ha dato alla storia della pallacanestro cittadina, incarnando in sé i valori positivi dello sport, dedicandosi in particolare alla crescita di tanti giovani (alcuni diventati campioni) che si sono avvicinati a questa disciplina.

Nell’ottica di far diventare il Memorial un vero appuntamento fisso da far crescere edizione dopo edizione, quest’anno il torneo avrà una caratura internazionale, essendo inserito in una tappa dell’EYBL (European Youth Basketball League) uno dei circuiti giovanili più importanti d’Europa.

Grazie alla collaborazione con Roseto Basket Academy, parte della tappa del torneo si giocherà a Teramo dal 5 all’8 dicembre 2024 e vede la partecipazione delle squadre:

Basket Casapulla (ITA)

London Elite 1 (ENG)

Roseto Academy (ITA)

KK Kastav (HRV)

Grosuplje (SLO)

Vienna UTD (AUT)

ACS iSports Ploesti (ROM)

UNIEURO Forlì (ITA)

DLang Academy (CH)

BASKET SESTRI GENOVA (ITA)

Gli incontri si svolgeranno mattina e pomeriggio nel palasport dell’Acquaviva e nella palestra San Gabriele. La premiazione avverrà al termine delle partite della mattinata di domenica 8 dicembre.