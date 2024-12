TORNA IL FESTIVAL SUI PATTINI… CON UNA CAMPIONESSA DEL MONDO

Torna il Festival sui pattini...e non solo, l’appuntamento annuale con il pattinaggio artistico nella città di Teramo organizzato dalla società ASD Aprutino Teramo. Il Festival ormai da 40 anni regala agli appassionati e non uno spettacolo con i nomi di spicco di

questa emozionante disciplina.

In questa edizione si esibirà la teramana Ambra Florimbi, atleta dell’Aprutino, che unitamente al gruppo Precision Skate Bologna ha conquistato la medaglia d’oro ai recenti campionati del mondo di Rimini, nella specialità sincronizzato Senior.

Ci sarà, inoltre, la coppia artistico Angelica Polli e Enrico Josè Inglese, campioni del mondo Junior 2024.

Come ormai da molti anni, lo spettacolo sarà arricchito dall’intervento di artisti ed atleti

di altre discipline. Per la ginnastica artistica, le atlete della società Ginnastica Teramo

Libertas, per la danza classica la ballerina Anna Gramenzi della Tersicorea Teramo, la

cantante Futura Di Berardo di Faremusika, l’attrice Ingrid Arduini che insieme agli oltre

100 atleti della ASD Aprutino Teramo, daranno vita ad una storia ispirata alle 4 stagioni

con una metafora sulle stagioni della vita.

Torna il premio istituito dalla società organizzatrice Campione nello sport Campione

nella vita, assegnato quest’anno al teramano tecnico della nazionale di atletica Claudio

Mazzaufo.

Lo spirito umanitario lega da anni l’Aprutino all’UNICEF che sarà presente all’ingresso

del palazzetto, per chi vorrà fare una libera offerta.

Presenta la serata Dorotea Mazzetta.

Appuntamento quindi Domenica 15 Dicembre alle ore 18:00 al Palasannicolò, per la

quarantesima edizione del “Festival sui Pattini... e non solo”