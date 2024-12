GIGIRRIVA / UN DERBY CHE TUTTI VOGLIONO, ANZI: DEVONO VINCERE

Domenica 15 dicembre, giornata di derby. Notaresco e Città di Teramo vanno in scena al Vincenzo Savini, con lo stesso obiettivo: vincere.

I rossoblù sono ultimi in classifica, nonostante le ultime manovre di mercato. La sconfitta di Senigallia, seppur immeritata, è un po’ l’emblema della formazione di Evangelisti, che gioca bene, che domina – talvolta – nella prima frazione di gioco, ma che poi sul finire di gara accusa cali o distrazioni evidenti. In troppe occasioni, i notareschini hanno ceduto il passo ad altre formazioni, dopo averle ampiamente dominate. I rossoblù segnano (11) poco e non incassano molto (19). Ora, però, in riva al Vomano è arrivato l’esperto bomber Saveriano Infantino, già autore di una magnifica rete, domenica scorsa. Inutile dire che il Notaresco – domenica – proverà a vincere contro i biancorossi.

Sulla sponda del Tordino, una prima, buona notizia. Il Teramo ha acquisito le prestazioni di Federico Angiulli, forte ed esperto centrocampista di 32 anni, più di 50 presenze in B e di 200 in serie C. Insomma, un calciatore professionista a tutto tondo, che dovrebbe finalmente dare ai biancorossi le giuste geometrie in linea mediana, non dimenticando, tra l’altro, la capacità realizzativa del calciatore di Segrate.

Il Teramo, a sua volta, ha l’ultima chiamata per rimanere agganciata alla Sambenedettese e far sognare ancora i suoi tifosi. I marchigiani giocano in casa contro la Fermana e, sorprese permettendo, dovrebbero spuntarla al cospetto dei suoi cinquemila supporter.

I biancorossi, quindi, attenteranno al successo, nella speranza che il reparto avanzato sia in grado di alzare il tono delle proprie performance. Gara impegnativa per il reparto difensivo, che dovrà vedersela, tra gli altri, con quel Saveriano Infantino che a Teramo ha lasciato un ottimo ricordo.

Sono quattrocento i biglietti messi a disposizione dal Notaresco per i supporter teramani: che sia una giornata di sport e di bel calcio.

