CALCIO / SERIE D - VANNO AL TERAMO I TRE PUNTI “IMPORTANTISSIMI” DEL DERBY

Altro derby dolce per il Diavolo che, dopo i risultati positivi conseguiti con Avezzano e Chieti, espugna il “Savini” di Notaresco davanti ad oltre 400 sostenitori al seguito e torna a brindare ai tre punti a distanza di quattro giornate, nonostante un’altra direzione arbitrale piuttosto discutibile.

Come nelle previsioni, è stata una sfida agonisticamente intensa, disputata su un terreno di gioco che non consentiva giocate di fino: nella battaglia i biancorossi hanno fatto loro un match sporco, capitalizzando al meglio l’iniziale rete di Messori dopo tre giri di lancette e poi mettendosi in trincea alla ricerca di qualche ripartenza.

Nota a margine: squalificato mister Pomante, oggi è stato espulso anche il vice-allenatore Vespa dal mediocre Pascucci di Ariano Irpino.

Tre punti che, comunque, consentono al Teramo di superare l’Atletico Ascoli in classifica e di issarsi al terzo posto, proprio un gradino sotto de L’Aquila, prossima avversaria pre-natalizia al “Bonolis”.

NOTARESCO (3-4-2-1): 1 Loliva, 21 Pulsoni (73’ Belli), 5 Formiconi (K), 4 Ferri; 2 Braccia (90’ Agostini), 6 Arrigoni, 24 Di Bartolo (83’ Di Cairano), 72 Quaquarelli (4’ Forcini); 20 Ciutti, 44 Carrozzo (64’ Colaci); 32 Infantino.

A disp.: 22 Cervellera, 9 Felici, 19 Mesisca, 30 Ndiaye.

All.: Evangelisti.

TERAMO (3-4-2-1): 22 Di Giorgio, 29 Menna, 6 Cipolletti, 55 Brugarello; 34 Cum (90’ Cangemi), 8 Esposito (K), 20 Messori, 3 Pietrantonio; 19 Pavone (83’ Angiulli), 11 Tourè; 9 Galesio (75’ D’Egidio).

A disp.: 1 Torregiani, 7 Capitanio, 16 D’Amore, 23 Sanseverino, 32 Bustos, 33 Loncini.

All.: Vespa (squalificato Pomante).

Arbitro: sig. Pascucci di Ariano Irpino.

Assistenti: sigg. Tallarico di Ercolano e Rocco di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: Brugarello (T), Loliva (N), Di Giorgio (T), Cipolletti (T), Ferri (N).

Espulsi: Vespa (T).

Reti: 3’ Messori (T).

Spettatori: 1000 circa (400 ospiti, settore sold-out).

Recupero: 3’pt; 5’st .