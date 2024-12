TRA PING PONG E BUON MANGIARE, L'ASD ENERGIA NEW CELEBRA ATLETI E AMICIZIA

Naturalmente anche il Tennis da Tavola....ha avuto il suo ampio spazio dedicato ........,

con i deliziosi "caggionetti", il panettone, il torrone, il panpepato, il Pane dell' Aquila con il nostro olio extravergine.... et dulcis in fundo il nostro pecorino spalmabile.

dove nessun giocatore ha risparmiato le sue energie ...visto l'ambito premio bucolico...

la grandissima...COPPA affiancata dal NOSTRO PECORINO SPALMABILE

Torneo Singolare Femminile: vincitrice Francesca Filippi, giocatrice esperta che in finale ha battuto Julia Spichko, terze a pari merito Cadia e Indra.

Le componenti della nostra squadra femminile Città di Teramo, che per la Prima volta nella sua storia sportiva, parteciperanno al Campionato Femminile Regione Abruzzo.

Torneo Singolare Maschile: the Winner is Bruni Giorgio, meritato secondo piazzamento per Bosica Patrizio, terzi a pari merito Luigi Guastamacchia e Ajhan Sherifosky.

Un particolare plauso al nostro indimenticato Bomber Giancarlo Pulitelli, che con le sue 77 Primavere e lo spirito agonistico del Campione, ha sbaragliato i più giovani pongisti, ottenendo un meritato 5° piazzamento finale.

Torneo di Doppio Misto: vinto da Corrado Foglia in coppia con la nostra Julia Spichko, coppia che ha avuto la meglio su Francesca Filippi e Ugo Foglia in un incontro avvincente di doppio misto.

Braviiii Tutti per il vostro spirito giocoso, le vostre abilità in crescita e per l'appetito sportivo/alimentare....

Crescenzo Allegretto

Per il lato prettamente sportivo, ecco i nominativi dei vincitori dei sudatissimi e impegnativi incontri sul tavolo Blue,