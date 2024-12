10 ANNI DI NOVA BASKET CAMPLI: UNA STORIA DI PASSIONE E SUCCESSO

Dieci anni fa nasceva la Nova Basket Campli, un sogno che ha preso forma grazie alla famiglia Di Carlo, prima con la presidenza di Daniele e poi con la mia guida. Oggi celebriamo con orgoglio il nostro primo compleanno in doppia cifra, un traguardo che racconta la passione, l'impegno e la capacità di innovare nel mondo della pallacanestro a Campli.

Sin dal 2014, anno della nostra fondazione, abbiamo affrontato scetticismi e difficoltà, ma con uno sguardo ambizioso e due obiettivi ben chiari:

Portare il basket su tutto il territorio comunale, coinvolgendo i ragazzi camplesi.

Costruire, in pochi anni, una prima squadra composta interamente da giocatori farnesi.

In questi dieci anni, partendo da zero, abbiamo realizzato un settore minibasket e giovanile solido, dando vita a un progetto sportivo e sociale che ha lasciato un segno tangibile. Abbiamo disputato campionati di Serie C e D, valorizzando i ragazzi del nostro vivaio e costruendo relazioni forti con le famiglie, organizzando eventi, trasferte per assistere a partite di serie A e tante occasioni di condivisione che hanno avvicinato Campli al grande basket.

Due anni fa, forti delle fondamenta costruite nel tempo, è iniziata la collaborazione con la Farnese Pallacanestro, un progetto che ha saputo rilanciare la tradizione cestistica farnese. Abbiamo disputato una Serie C da protagonisti, conquistando la promozione in C Unica e, lo scorso anno, sfiorando addirittura l’approdo in Serie B, arrivando fino alla semifinale. Un percorso straordinario, con una squadra rigorosamente composta da giocatori locali e sostenibile economicamente, che ha riportato al palazzetto l'entusiasmo di un tempo, con oltre 1.000 spettatori sugli spalti.

Un grande motivo di orgoglio è rappresentato anche dal nostro impegno nella crescita del movimento femminile, con la nascita della squadra delle “Volpine”, che oggi conta ben 16 ragazze pronte a farsi strada nel basket.

Questi risultati non sarebbero stati possibili senza il lavoro instancabile dei nostri collaboratori, veri pilastri della società, che ogni giorno, con passione e puro volontariato, portano avanti la Nova. Oggi, posso affermare con soddisfazione che il nostro modello, inizialmente criticato, ha ispirato altre realtà sportive locali che hanno scelto di percorrere la nostra stessa strada. Il tempo ci ha dato ragione: Campli ha riscoperto un nuovo modo di vivere la pallacanestro, coniugando tradizione, innovazione e spirito di comunità con i nostri giovani sempre al centro.

Dieci anni di attività ininterrotta, nel panorama sportivo attuale, sono un traguardo straordinario. Ma il nostro sguardo è sempre rivolto al futuro. Dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi posti fin dalla nostra nascita, siamo molto consapevoli già da quest'anno che è stato scelto di partecipare ad un campionato inferiore come la serie D, che serviranno per l'immediato futuro nuovi stimoli, nuove sfide e una programmazione ambiziosa per continuare a crescere, anche con più aiuto della comunità camplese e delle Istituzioni. Perché a noi piace guardare avanti, innovare e migliorare sempre. Chiaro che se non ci saranno i giusti presupposti per nuovi obiettivi potremmo decidere anche di rivedere i nostri programmi.

Un grazie speciale infine va all’Amministrazione Agostinelli, che in questi anni ha creduto nel nostro progetto, sostenendoci e accompagnandoci lungo questo percorso.

Ora è tempo di festeggiare. Dieci anni di emozioni, sacrifici e successi meritano di essere celebrati. E quale magia migliore del Natale per brindare a questo traguardo?

Auguri a noi, Auguri Nova!

Buon Natale a tutti!

Tiziana Di Blasio

Presidentessa Nova Basket Campli