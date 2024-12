VIDEO/ SCONTRI DURANTE LA PARTITA DI BASKET LIVORNO-ROSETO, DENUNCIATI 22 TIFOSI

Ventidue tifosi sono stati denunciati dalla polizia e anche raggiunti da Daspo disposto dal questore di Livorno per gli scontri avvenuti lo scorso 21 settembre al PalaModigliani di Livorno, pochi minuti prima della partita tra Lifilchem Roseto e Fabo Herons Montecatini Terme valevole per le final four di Supercoppa italiana di basket. Alcune decine di tifosi, ha ricostruito la questura livornese, prima dell'inizio della gara superarono "superando le delimitazioni tra gli spalti riservati alle opposte compagini", raggiungevano "un settore neutro dove davano luogo ad una rissa colpendosi reciprocamente con cinture e aste di bandiera, giungendo finanche a lanciarsi alcuni sedili che sradicavano dagli spalti durante gli scontri. L'intervento del dispositivo di sicurezza interrompeva l'azione violenta e non si registravano feriti né ulteriori momenti di criticità per tutta la durata dell'evento".

Le indagini, condotte da digos e scientifica di Livorno, hanno coinvolto, a vario titolo, le province di Pistoia, Forlì-Cesena, Teramo, Pesaro e Rimini, permettendo "di indagare

per i reati di rissa, porto e lancio non consentito di oggetti con l'aggravante del contesto sportivo" 22 tifosi fra i quali anche 2 minori. A carico degli stessi irrogati dal questore di

Livorno altrettanti Daspo, alcuni dei quali aggravati dalla recidiva infraquinquennale.