CALCIO / SERIE D - VA ALL’AQUILA IL DERBY COL TERAMO, NOTARESCO LOTTA A CHIETI MA FINISCE 3 - 2

Davanti ai 3.500 del "Bonolis", il cuore non basta, in inferiorità numerica il derby va a L'Aquila, che vince 2 a 0 e continua a rincorrere la Samb, che chiude l’andata da campione d’inverno.Gli aquilani passano al 65': sugli sviluppi di calcio d'angolo, deviazione vincente di Alessandretti. Al 75', Persano raddoppia in contropiede.

Domenica amara anche per il Notatesco, che a Chieti si batte da leone, ma cede 3 - 2 ad una squadra da alta classifica, dimostrando quanto sia bugiarda la classifica dei ragazzi del presidente Di Battista, che ha pagato tantissimo una quantità di sfortune.

Si torna in campo il 5 gennaio, il Teramo ospita il Fossombrone, altra partita impegnativa, mentre il Notaresco va a Termoli.