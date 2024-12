CALCIO/ IL LANCIO DEI BISCOTTI IN CAMPO COSTA 1500 EURO AL CITTA' DI TERAMO

In relazione al derby disputato con L'Aquila, il Giudice Sportivo della Lnd ha preso i seguenti provvedimenti.

- Sanzione pecuniaria di € 1.500,00 e diffida al Città di Teramo 1913, "per avere propri sostenitori lanciato numerosi biscotti prima dell'inizio della gara all'indirizzo della terna e durante l'intervallo nei confronti del portiere avversario, nel corso del primo tempo e per tutta la durata della gara rivolto espressioni offensive e minacciose nei confronti degli ufficiali di gara, nonché lanciato all'indirizzo di un A.A. una moneta da 50 centesimi, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno ) che veniva lanciato sul terreno di gioco".

Salgono a sei i diffidati in casa biancorossa: a Ferraioli, Galesio, Pietrantonio e Brugarello, si aggiungono Cipolletti e Pavone.

Pomante sconterà l'ultimo turno di squalifica, il vice Vespa il secondo dei quattro inflitti.

Salteranno, infine, il prossimo match del "Bonolis", l'attaccante Galesio ed il centrocampista del Fossombrone Conti, entrambi squalificati per una gara effettiva.