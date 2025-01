CALCIO/ IL TERAMO TORNA A VINCERE...ALL'ULTIMO MINUTO

Più forte delle tante assenze (Menna, Pavone, Galesio, Baumwollspinner, con il mister squalificato in Tribuna) e non solo, il Diavolo torna ad “espugnare” il “Bonolis”, sfatando quello che era diventato un autentico tabù.

Lo striminzito 1-0 finale non rispecchia la mole di gioco e di occasioni create e sciupate dai biancorossi, contro un avversario di rango che aveva disputato un signor girone di andata.

Primo tempo a senso unico, con la duplice chance per Tourè, su cui era decisivo il portiere ospite Bianchini, prima del calcio di rigore conquistato sempre dal guineano e respinto dall’estremo avversario su D’Egidio (secondo rigore consecutivo sbagliato dai diavoli dopo quello con L’Aquila).

Nella ripresa l’ingresso del neo-arrivo Chiarella offriva un punto di riferimento in più davanti, con l’attaccante sfortunato due volte, contraddistinte da altrettanti salvataggi nei pressi della linea di porta, prima che il teramano Cipolletti si producesse in una zampata da vero centravanti proprio in zona “Cesarini”, facendo esplodere di gioia i circa duemila del “Bonolis”.

Domenica trasferta nella capitale, ospiti del Roma City.

TERAMO (3-5-2): 22 Di Giorgio, 4 Cangemi, 6 Cipolletti (Vk), 55 Brugarello; 33 Loncini (61’ Cum), 8 Esposito (61’ Chiarella), 44 Angiulli, 20 Messori, 3 Pietrantonio; 10 D’Egidio (K), 11 Tourè.

A disp.: 1 Torregiani, 5 Pepe, 7 Capitanio, 14 Fava, 16 D’Amore, 18 Ulissi, 80 Di Giacomo.

All.: Petrarca (squalificati Pomante e Vespa).

FOSSOMBRONE (5-3-2): 1 Bianchini, 7 Amerighi, 2 Riggioni, 5 Urso, 6 Giunchetti, 3 Camilloni; 8 Pandolfi R. (K), 4 Pandolfi L.(Vk), 10 Podrini (69’ Satalino); 9 Broso (82’ Procacci), 11 Kyeremateng.

A disp.: 12 Amici, 13 Bianchi, 15 Tamburini, 17 Innocenti, 18 Fraternali, 19 Torri, 20 Pagliari.

All.: Fucili.

Arbitro: sig. Marinoni di Lodi.

Assistenti: Iozzia e Scionti di Roma 1.

Ammoniti: Pandolfi (F).

Espulsi: -

Reti: 89’ Cipolletti (T).

Spettatori: 1.904 (circa 30 ospiti)

Recupero: 3’pt; 6’st.