RALLY / ECCOLA: PER LA PRIMA VOLTA IN ABRUZZO LA NUOVA PEUGEOT 208 N5 COSTRUITA DA “DEDO”

Eccola. Splendida. Di una bellezza prepotente. È la 208 N5, la la nuova auto da rally della Dedo Engineering di Teramo, esposta per la prima volta in Abruzzo negli accoglienti spazi dello showroom Peugeot PieffeAuto a San Nicolò. Dopo aver importato e gestito vetture della categoria N5 spagnole, l'azienda di Alfredo “Dedo” De Dominicis, ha progettato e realizzato in collaborazione con la emiliana Tedak Racing una versione N5 innovativa, pensata per il mercato italiano: un'auto da rally più moderna ed affidabile, con parti meccaniche standardizzate per ridurre costi e complessità. Un progetto che segna una nuova frontiera nelle auto da rally, pronta per la produzione in serie tra il 2025 e il 2027, con anche un servizio completo di assistenza e ricambi sui campi gara.