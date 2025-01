CALCIO / SERIE D - POKER BIANCOROSSO AL CASTELFIDARDO

È un inizio di 2025 con il botto per il Diavolo che sa solo vincere (3 su 3), calando il poker (4-1) contro un pur positivo Castelfidardo, fino a ieri con il secondo miglior rendimento nelle ultime dieci gare e con la difesa meno battuta in versione esterna.

Primo tempo accorto, con i biancorossi cinici nel passare in vantaggio al tramonto della frazione grazie ad una prodezza di Chiarella che, all’altezza del dischetto, stoppa la sfera indirizzandola proprio sotto l’incrocio dei pali.

Il ritorno dall’intervallo, però, vede gli ospiti alzare il numero dei giri fino al pari raggiunto al decimo dal solito Nanapere, dopo una pregevole azione in linea.

Il merito dei ragazzi di Pomante è quello di reagire prontamente: Pietrantonio sfiora il palo, Pavone ha una doppia chance disinnescata dal portiere marchigiano, ma poco dopo l’asse Chiarella, Pietrantonio, Tourè funziona a meraviglia e proprio l’attaccante guineano in estirada sull’uscita dell’estremo ospite, gonfia la rete per il nuovo vantaggio. Un momento importante che si associa poco dopo ad un altro altrettanto rilevante perché il portiere Elezaj commette una sciocchezza spintonando Chiarella proprio sotto gli occhi del direttore di gara che non può far altro che espellerlo, sancendo di fatto la fine del match.

Così prima il neo-entrato D’Egidio con un facile tap-in su assist di Tourè, quindi Esposito con una gran botta fissavano il risultato sul sin troppo severo 4-1.

Il Diavolo, così, consolida terzo posto e play-off (+6 sulla sesta), con L’Aquila distante sempre tre punti per la piazza d’onore.

Domenica si chiuderà il mese di gennaio con il derby esterno di Avezzano, senza tuttavia gli squalificati Brugarello e Pietrantonio.

TERAMO (3-4-2-1): 1 Torregiani, 4 Cangemi (77’ Menna), 6 Cipolletti (K), 55 Brugarello; 34 Cum (63’ Loncini), 44 Angiulli (91’ Esposito), 20 Messori, 3 Pietrantonio (Vk); 19 Pavone (83’ D’Amore), 11 Tourè; 90 Chiarella (77’ D’Egidio).

A disp.: 12 Sonko, 5 Pepe, 7 Capitanio, 24 Ouali.

All.: Pomante.

CASTELFIDARDO (4-3-3): 1 Elezaj, 2 Costanzi, 6 Morganti, 5 Vecchio, 3 Fabbri (K); 8 Miotto (83’ Ausili), 4 Gambini (77’ Munari), 7 Baldini; 10 Caprari (71’ Cotugno), 11 Nanapere, 9 Braconi.

A disp.: 13 Madonna, 14 Fossi, 15 Dovhanyk, 17 Romagnoli, 18 Carano, 19 Zanutel.

All.: Giuliodori.

Arbitro: sig. Chindamo di Como.

Assistenti: sigg. Dattilo di Roma 1 e Ceci di Frosinone.

Ammoniti: Vecchio (C), Pietrantonio (T), Cangemi (T), Chiarella (T), Miotto (C), Brugarello (T),

Espulsi: Elezaj (C).

Reti: 44’ Chiarella (T), 55’ Nanapere (C), 69’ Tourè (T), 79’ D’Egidio (T), 93’ Esposito (T).

Spettatori: 1.864 (circa 30 ospiti)

Recupero: 0’pt; 4’st.