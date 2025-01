POWERLIFTING, IL TERAMANO NICOLA ROSSI SI PIAZZA AL TERZO POSTO NELLA SUA CATEGORIA

Secondo podio consecutivo nel campionato italiano open di panca piana attrezzata FIPL per l’atleta di Giulianova Nicola Rossidell’Italica Powerlifting.

Domenica 19 gennaio a Lodi, presso il pala FIPL si sono svolti i campionati italiani open di panca piana, Nicola Rossi dell’Italica Powerlifting riconferma il terzo posto assoluto nella categoria: -83kg con un alzata di 180kg.

"Sono contentissimo dopo un grave infortunio, riconfermarmi in questo evento mi sprona a continuare e non fermarmi" ha detto Rossi.

Ottimi i risultati dell’Italica, i coach Niki Foschini e Francesco Morese portano oltre a Rossi ,3 atleti sul podio: Isabella Anderlini primo posto panca Classic Cat.-84kg, Valentina dell’Aversana primo posto panca attrezzata cat -76k, Raffaello Gianmichele terzo posto panca attrezzata Cat -66kg.

Grande soddisfazione dello stesso fondatore del team Francesco Morese che oltre a prendere il titolo come miglior atleta master tre, vede la sua squadra affermarsi nel panorama nazionale. "Volevo ringraziare tutti i medici e i sanitari miei colleghi dell’ospedale di Giulianova che si sono presi cura di me", ha concluso Rossi.