NOTARESCO / DI BATTISTA ESONERA MISTER EVANGELISTI E ARRIVA SILVA

Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica l’esonero di mister Mattia Evangelisti e del vice allenatore Stefano Furlan dai rispettivi incarichi con la prima squadra. La società ringrazia i due tecnici per il lavoro svolto nella società augurandogli le migliori fortune per il loro futuro calcistico.

Al posto di Mattia Evangelisti arriva Massimo Silva. Tutto in poche ore, il cambio di guida tecnica un giorno dopo la sconfitta di San Benedetto del Tronto contro la capolista al termine di una prova gagliarda ma che, in casa Notaresco, non ha cambiato nulla in chiave bassa classifica. Nel primo pomeriggio di ieri, la decisione da parte della dirigenza presieduta da Luigi Di Battista dell'esonero di Mattia Evangelisti.

Massimo Silva, 73 anni con un curriculum di assoluto rilievo e che conosce molto bene l'Abruzzo per aver giocato negli anni 80 con la maglia del Pescara e allenato la Vastese nella seconda parte della stagione 2019/20 e nella prima di quella successiva. Massimo Silva era sugli spalti del "Riviera delle Palme". L'obiettivo è la salvezza a tutti i costi.