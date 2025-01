VIDEO / DOPO 16 ANNI CAMBIA IL PRESIDENTE DEL CSI, ELETTO ENZO MONTANI



È Vincenzo Montani il nuovo presidente del CSI Teramo. Dopo 16 anni, Angelo De Marcellis lascia la guida del Centro Sportivo Italiano di Teramo. Eletto con 33 voti, Montanj ha presentato il suo programma per il prossimo quadriennio.



Programma di Vincenzo Montani per la Presidenza del CSI Teramo per il Quadriennio 2025-2029

Introduzione

Dopo la lunga e proficua esperienza precedente di cui ho fatto orgogliosamente parte in qualità di Consigliere, mi presento come candidato alla Presidenza del CSI Teramo con l’intento di proseguire l’opera di crescita e valorizzazione dello sport, in particolare quello amatoriale e giovanile, che ha contraddistinto il nostro Comitato. Questo programma si propone di rimodulare ed arricchire le linee tracciate dal precedente mandato, puntando su un rilancio vigoroso delle attività sportive, della formazione e dell’inclusività, con particolare attenzione alla comunità, ai giovani e alle realtà sociali del nostro territorio.

ATTIVITÀ SPORTIVA

Sport di squadra

L’attività sportiva di squadra sarà al centro del mandato, promuovendo e ampliando il numero di categorie già esistenti e favorendo l’introduzione di nuove discipline per coinvolgere un numero sempre maggiore di atleti, giovani e meno giovani. A partire dal calcio, il mio impegno sarà quello di ampliare le categorie per garantire una maggiore inclusione, soprattutto per le fasce d’età più avanzate e quelle in fase di crescita.

Sport individuali

Il potenziamento degli sport individuali come le discipline come ginnastica artistica e ritmica, ciclismo, podismo, atletica leggera, tennis e padel rappresentano le priorità su cui lavorare. Particolare attenzione sarà rivolta anche all’organizzazione di eventi regionali per attrarre un pubblico più ampio, attraverso un network di competizioni che favorisca l’incontro di giovani atleti provenienti da tutte le zone della regione.

Sport in Parrocchia

Continuando e rafforzando la proposta dell’ormai consolidato "Sport in Parrocchia", metteremo in atto attività sportive nei centri oratoriani e nelle parrocchie, per favorire la crescita educativa dei giovani attraverso lo sport. L’invito del Vescovo Lorenzo Leuzzi a vivere appieno l’esperienza giubilare ci impegna all’organizzazione delle Giubiliadi tra i circoli parrocchiali e alla partecipazione a momenti di approfondimento sui valori dello sport da custodire. Da preparare la partecipazione al Giubileo dello Sport che si terrà a Roma il 14 e 15 giugno prossimi.

Sport e inclusione

Si intende promuovere iniziative che favoriscano l'inclusione sociale attraverso lo sport, con particolare attenzione a chi vive situazioni di fragilità. Proporremo progetti sportivi rivolti a persone con disabilità, collaborando con scuole e associazioni locali per rendere lo sport accessibile a tutti, in particolare penseremo all’organizzazione della terza edizione dell’evento Un gol per l’inclusione. Inoltre, in linea con l’impegno sociale del nostro Comitato, cercheremo di promuovere nuovamente attività sportive all'interno dell’istituti penitenziario, per favorire la riabilitazione, l'integrazione e il recupero delle persone detenute, utilizzando lo sport come strumento di educazione e reinserimento nella società. Questi progetti rappresentano un'opportunità per costruire ponti tra diverse realtà, promuovendo valori di solidarietà e uguaglianza.

SPORT A SCUOLA

Il programma scolastico proseguirà con l’ambizione di coinvolgere sempre più scuole e istituti, ampliando la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle attività sportive. I progetti già in atto come Stand Up! e Favole in Movimento si arricchiranno di nuove proposte, con focus sull’inclusività e sulla promozione di sport alternativi nelle scuole di ogni ordine e grado. Da ripetere e sviluppare l’evento di fine anno Insieme Giocando in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente.

FORMAZIONE

La formazione è un pilastro fondamentale per il CSI. Per questo, il nostro mandato si concentrerà su un ampliamento dell’offerta formativa sia per gli operatori sportivi che per gli insegnanti, con un focus particolare sulla qualità, la professionalità e l’innovazione. Sia i corsi di I che di II livello saranno potenziati, ampliando l’offerta per nuove figure professionali, con particolare attenzione alla formazione tecnica, educativa e sociale.

Corsi di I Livello : Riconferma dei corsi per allenatori, dirigenti, animatori sportivi, arbitri e giudici di gara per tutte le principali discipline.

Corsi di II Livello : Formazione specialistica per insegnanti di educazione fisica, corsi residenziali per discipline invernali e nuove modalità di apprendimento per la motricità nelle scuole. Particolare attenzione sarà dedicata alle discipline olistiche, sempre più richieste e con potenziale di crescita.

IMPIANTISTICA SPORTIVA

Nel quadriennio 2025-2029, il mio impegno sarà rivolto al miglioramento e ampliamento degli impianti sportivi, attraverso una gestione ottimale delle strutture già in uso con il completamento della realizzazione dei progetti già avviati nel precedente mandato e per i quali sono stati intercettati ingenti risorse.

Gestione strutture attuali : Palestra Molinari e Campo Malatesta di Teramo, Campo Besso di San Nicolò, Penna Sant’Andrea e Val Vomano.

Nuove acquisizioni : solo nel caso si presentino opportunità irrinunciabili.

COMUNICAZIONE

La comunicazione è cruciale per far conoscere le attività del CSI, per cui rafforzeremo il progetto CSI on TV, continuando la pubblicazione online delle gare e dei redazionali. Inoltre, amplieremo e aggiorneremo il portale ufficiale del CSI Teramo, per garantire a tutti i soci un accesso rapido e trasparente alle informazioni riguardanti eventi, campionati, e progetti. A questo proposito daremo seguito nei prossimi mesi alla pubblicazione dell’App “+sportxte”, in fase di sviluppo, che permetterà di facilitare l’accesso allo sport con ricerche geolocalizzate e prenotazioni dirette di impianti, lezioni, escursioni.

PROGETTAZIONE SOCIALE

Uno degli obiettivi fondamentali del mio mandato sarà quello di integrare sempre più lo sport con la dimensione sociale, in modo da rispondere concretamente alle necessità educative, di integrazione e di benessere della comunità. Verrà definito un referente specifico per la progettazione sociale, che aiuterà nell’elaborazione e nella gestione dei progetti destinati a Enti e Istituzioni.

EVENTI

L’Area Eventi, già avviata da qualche settimana, dovrà occuparsi di sostenere le Associazioni e le Società sportive nell’organizzazione degli eventi locali, nelle piazze, nei quartieri, ecc. e di sviluppare dinamiche proficue per l’organizzazione delle iniziative direttamente promosse dal CSI Teramo. In questo anno riveste una particolare importanza l’80 anniversario che potrebbe trovare un altra importante data per festeggiare insieme con una mostra e una pubblicazione che rievochi i vari periodi storici del CSI Teramo. La manifestazione CSI Open Games, a partire dalla sua decima edizione prevista nel 2025, la Convention di Presentazione della Stagione Sportiva, il Premio San Gabriele per lo sport, il Natale degli Sportivi con con il suo messaggio solidale sono solo alcune delle iniziative su cui intendiamo investire.

CONSOLIDAMENTO DEL CSI TERAMO

Infine, con il supporto di una squadra coesa e competente, lavorerò per consolidare la leadership e la visibilità del CSI Teramo, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni locali, regionali e nazionali, come la storia del nostro comitato insegna.

Conclusioni

La mia visione per il quadriennio 2025-2029 è quella di un CSI Teramo sempre più inclusivo, dinamico e radicato nel territorio. Con il supporto delle nostre società, dei nostri volontari e delle istituzioni, vogliamo essere protagonisti di una nuova fase di sviluppo per lo sport provinciale, dove ogni giovane, ogni atleta, e ogni cittadino possa sentirsi parte integrante di una comunità che cresce insieme.