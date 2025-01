VIDEO / CALCIO - TRA L'AQUILA E SAMB FINISCE A MAZZATE



Due scontri, sul campo dello Stadio Gran Sasso dell’Aquila. Quello sportivo, che ha visto la Sambenedettese battere L’Aquila 3 a 0 e allungare in classifica, ipotecando con dodici punti di vantaggio proprio sull’Aquila la vittoria del campionato; e quello non sportivo, con gli scontri tra i tifosi, in campo, a fine gara. E’ successo quando sono stati aperti i cancelli e i tifosi marchigiani sono entrati in campo, subito raggiunti dai locali, ed è finita a mazzate.