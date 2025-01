CALCIO / SERIE D - SOLO UN PARI PER IL TERAMO AD AVEZZANO

Dopo tre successi consecutivi, il comunque positivo mese di gennaio si chiude con un pareggio esterno per il Diavolo, stoppato da un gagliardo Avezzano al “Dei Marsi” nel primo derby del 2025.

Mister Pomante, seppur febbricitante, è in panchina e per far capire le sue intenzioni, nonostante le assenze di Brugarello, Pietrantonio e Di Giorgio, schiera contemporaneamente dall’inizio i suoi quattro alfieri offensivi, con Chiarella che vince il ballottaggio con Galesio.

Dopo aver osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex Presidente Ercole De Berardis, i biancorossi (in campo con il lutto al braccio) non approcciano bene al match e soffrono oltremodo l’aggressività marsicana, con i padroni di casa che trovano il vantaggio con un preciso tiro di Mascella al 26’ e potrebbero raddoppiare in altre due occasioni se non fosse per le superlative risposte del classe 2007 Torregiani. Sul finire di tempo, però, da una palla recuperata da Angiulli, nasce il pari di Tourè, lesto a raccogliere l’assist ed a freddare Cultraro sul primo palo.

L’avvio di seconda frazione lascerebbe presagire un altro esito: in sette minuti, infatti, due volte D’Egidio e una Loncini, hanno sui loro piedi la carta del vantaggio, sciupandola.

Al Teramo viene anche annullato il gol del neo-entrato Galesio per sospetto fuorigioco, mentre il portiere biancoverde risponderà presente sulla conclusione di Pavone.

Finisce 1-1, con il Diavolo che viene agganciato al terzo posto dal Chieti, avvicinando il secondo occupato da L’Aquila (-2), in un turno che certifica la fuga solitaria della Sambenedettese, sempre più capolista con 12 punti di vantaggio.

Domenica si tornerà al “Bonolis” per ospitare l’Isernia.

AVEZZANO (4-3-3): 99 Cultraro, 2 Ferrandino, 6 Sbardella (Vk), 90 Bassini, 76 Allessi; 24 Staiano, 16 Selvaggio (75’ Gorobsov), 55 Mascella (93’ Lapenna); 47 Konate, 11 Barbetta (66’ Capitanio), 78 Ferrari (83’ Pensalfini).

A disp.: 22 Esposito, 17 Coiro, 18 Carriola, 23 Quaranta, 72 Macchia.

All.: Pagliaroli.

TERAMO (3-4-2-1): 1 Torregiani, 4 Cangemi, 6 Cipolletti (Vk), 29 Menna; 19 Pavone, 44 Angiulli, 20 Messori, 33 Loncini; 10 D’Egidio (66’ Cum), 11 Tourè; 90 Chiarella (72’ Galesio).

A disp.: 12 Sonko, 5 Pepe, 8 Esposito, 16 D’Amore, 18 Ulissi, 24 Ouali, 73 Di Teodoro.

All.: Pomante.

Arbitro: Pelaia di Pavia.

Assistenti: Arshad di Bergamo e Scarangella di Cassino (FR).

Ammoniti: Konate (A), Cipolletti (T), Menna (T), Chiarella (T), Loncini (T), Bassini (A), Sbardella (A), Angiulli (T).

Espulsi: -

Reti: 26’ Mascella (A), 43’ Tourè (T).

Spettatori: 600 circa (205 da Teramo).

Recupero: 1’pt; 5’st.