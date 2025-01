ATLETICA / NELLA 20KM DI MARCIA VERDIANA CASCIOTTI SEGNA LA SECONDA PRESTAZIONE ABRUZZESE DI SEMPRE



Verdiana Casciotti firma un ottimo esordio stagionale in occasione della 1^ prova dei Campionati di Società di Marcia su strada, svoltasi ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Nella Km 20 ha conseguito un ottimo secondo posto con il tempo di 1h 38’50”, frantumando il primato personale di ben 40 secondi. Una prestazione di notevole spessore tecnico, che costituisce la seconda di tutti i tempi in Abruzzo dietro l’ora, 37 minuti e 40 secondi di Michelle Cantò, altra nuova marciatrice dell’Atletica Gran Sasso.

La Casciotti è stata preceduta in gara dall’azzurra Giulia Gabriele (Fiamme Gialle), che ha impiegato 1h 35’10”.

Casciotti e Cantò, entrambe allenate da Mario De Benedictis, saranno rivali e protagoniste sui 3000 metri dei prossimi Campionati Italiani Indoor Promesse (under 23), in programma ad Ancona l’1-2 febbraio.