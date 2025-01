E' IL 7"07 DI PASCAL PILOTTI IL NUOVO RECORD REGIONALE ALLIEVI SUI 60METRI

Esplosione sui 60 metri di Pascal Pilotti. In occasione del meeting indoor di Ancona del 26 gennaio ha fissato il nuovo record regionale della categoria Allievi (under 18) con il tempo di 7”07 e migliorato quello personale di ben 7 centesimi. Con questo crono, l’allievo di Marco Di Marco si pone decimo nella graduatoria stagionale italiana di categoria. Ha vinto la sua batteria, mentre in finale ha fatto atto di presenza con 7”45. Il precedente record apparteneva dal 2007 a Michele Carrozza (Serafini Sulmona) con 7”13.

Sempre in tema di sprint, sui 60 metri femminili vicina al personale l’Allieva Caterina Saccomandi, seconda in finale 2 con 7”81, a 1 centesimo dal record regionale di categoria che detiene in coabitazione con Francesca Orfeo, altra attuale velocista dell’Atletica Gran Sasso. Sui 60 metri sono stati stabiliti primati personali anche dagli Allievi Valentino Tomassetti con 7”30 e Miriana Massarotti con 8”18. Sui 400, seconda nella sua serie l’Allievo Matteo Friscioni con 51”91. A livello giovanile under 14, Iolanda Ruffilli (Atletica Teramo) quinta sui 60 metri con ostacoli con 10”26. Nel triplo Cadette, nona Laura Fabrizio (Atletica Teramo) con 9,76 metri.