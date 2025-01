GIGIRRIVA / ALLA FINE, PER IL TERAMO UN PUNTO D’ORO

Il pareggio di Avezzano consegna al Teramo un punto d’oro, contro una squadra solida, ostica che, nel primo tempo, avrebbe meritato anche il doppio vantaggio. Sugli scudi l’estremo difensore Torregiani, un classe 2007 che ha dimostrato le sue grande qualità, anche grazie al processo di crescita avuto con l’ausilio del preparatore Gianni Di Giacomo. Si è sentita, in difesa, la mancanza di Mattia Brugarello, il quale dovrebbe lasciare Teramo per accasarsi alla Feralpi Salò, in serie C. La trattativa dovrebbe concludersi nelle prossime ore qualora le parti concordino il quantum e i relativi diritti di valorizzazione futura. Sul giocatore di Monza, ex giovanili dell’Inter, vi sono stati interessamenti di diverse società di categoria superiore, alcuni dei quali si sono palesati, mentre altri rimasti allo stato embrionale. In linea generale, riteniamo giusto che ogni società – di fronte ad una prospettiva di crescita personale e di categoria di un proprio calciatore – esprima il via libera. Sempre a condizione che le dinamiche contemperino le esigenze della società cedente. Nelle ultime settimane, diversi difensori sono stati al vaglio dello staff tecnico. L’eventuale cessione di Brugarello aprirebbe, contestualmente, la necessità di avere uno o due rimpiazzi adeguati. Al momento, le piste vagliate non sono state ritenute utili. Domenica in panca, vi erano gli juniores Ulissi e Di Teodoro. Nella gara di Avezzano, si salvano solo Torregiani (migliore in campo), Angiulli e Touré, autore della marcatura. Dopo la vittoria della Samb in terra aquilana, le altre pretendenti possono giocare per il secondo posto. Quindi, spazio alle sperimentazioni e alla costruzione della futura stagione calcistica. Sconfitta rovinosa del Notaresco, domenica, nello scontro diretto contro la Civitanovese. Il cambio di conduzione tecnica non ha portato benefici alcuni, nel decisivo scontro diretto. A questo punto, i vomanesi sono scivolati ad otto punti dalla zona play out. Serve un miracolo.

Chiosa finale per il campionato juniores. Il Teramo perde ancora contro il Castelfidardo e scivola al sesto posto (classifica reale comprensiva delle riserve del Pescara e della Vis Pesaro).

L’arrivo di Baldini non ha sortito, al momento, gli effetti sperati. Tra i calciatori, comunque, si sono messi in luce i vari Mancini(2007), Gramenzi (2007) e Losito (2008).

