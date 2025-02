GIGIRRIVA / CONTRO L'ISERNIA IL TERAMO CERCA TRE PUNTI E PENSA AL MERCATO



Il Teramo attende l’Isernia per rafforzare la sua posizione in classifica, quale terza forza del girone, dopo la straripante Samb e la rimensionata L’Aquila. Domani, al Bonolis, la squadra di Marco Pomante, sempre più protagonista della stagione, dopo la difficile gara di Avezzano, punterà a tornare al successo.

In settimana, ha tenuto banco la questione Brugarello. Il forte difensore di Brixen potrebbe restare a Teramo sino al termine della stagione, seppure nelle ultime ore sono in corso serrate trattative per chiudere l’immediato passaggio alla Feralpi Salò o, eventualmente, ad altri sodalizi di categoria superiore disposti a sborsare al Teramo una cifra congrua. Il mercato chiude domenica sera alle 24.00. Sulla questione, tutto sarà possibile.

In settimana, è arrivato a Teramo il giovane Federico Napolitano, classe 2007, svincolato dall’under 18 della Lazio, laterale difensivo sinistro.

L’avversario del Teramo, l’Isernia, ha bisogno di punti, per tirarsi fuori dalle ultime posizioni di classifica.

I molisani non vantano un grande organico, seppure tra le sue fila militino giocatori di sicuro interesse, tra i quali il capitano Cascio (7 reti all’attivo), la punta Coratella, il giovane 2007 Antinucci, che ha già collezionato 19 presenze e 2 reti.

In casa Teramo, Pomante potrebbe mischiare le carte e proporre una formazione inedita, visto l’appannemento del primo tempo di Avezzano.

Ultimo treno per il Notaresco, domani, a Monticelli, contro l’Atletico Ascoli. Un ulteriore risultato negativo potrebbe chiudere le velleità di salvezza dei rossoblù. In settimana, si è interrotto il rapporto tra il direttore sportivo Alfredo Natali, grande uomo di calcio e persona ampiamente stimata.

