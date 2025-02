GIGIRRIVA / TERAMO A CACCIA DEL SECONDO POSTO...

Il Teramo vince ancora, rifilando un poker al malcapitato Isernia, consolidando così la terza posizione in classifica. Una vittoria senza se e senza ma. La squadra di Marco Pomante ha una caratteristica. Non conta chi gioca. Ieri, l’ennesima riprova. Chiunque scenda in campo, il risultato e il gioco sono sempre dalla parte dei biancorossi. Senza dubbio, con qualche piccola eccezione. La principale si chiama Pavone, un giocatore che fa la differenza. Sempre. Ieri, insieme a lui, i migliori in campo sono stati Messori e Angiulli. D’altronde, non a caso i giocatori citati sono quelli che hanno maggiore esperienza nei professionisti. La linea difensiva, nonostante l’inconsistenza degli avversari, in più di un’occasione si è fatta cogliere di sorpresa. La buona notizia arriva dalla marcaturadi Galesio, senza dubbio l’attaccante più forte dei biancorossi, alla settimana marcatura.

Ora il Teramo può rincorrere la seconda posizione in classifica, acclarato che il campionato è stato già vinto dalla Sambenedettese. Una soddisfazione importante per la società che, con la grande maestria del Direttore Sportivo, Paolo D’Ercole, senza avventurarsi in spese folli, ha costruito una squadra molto competitiva, creando le basi per un’ambiziosa prossima stagione. Insomma, il valore aggiunto di questa squadra è lo staff tecnico.

Importante vittoria del Notaresco a Monticelli, contro l’Atletico Ascoli. Ancora in rete il bomber Infantino. Una vittoria che lascia ancora spazio ai sogni di salvezza.

Campionato juniores nazionali. Il Teramo vince ad Avezzano. Ancora in rete Mancini, il più promettente dei giovani biancorossi, con doppietta di Grosso.

Brutto passo falso per il Notaresco di Possenti, che perde in casa contro la forte Samb.