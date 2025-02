CALCIO / SERIE D - TERAMO TORNA DA ANCONA COL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA

Diavolo corsaro al “Del Conero”!

Nel tradizionalmente ostico palcoscenico dorico, il Teramo sciorina una prestazione solida, concedendo il minimo indispensabile ai padroni di casa e trovando il micidiale uno-due in piena “zona Cesarini”, prima con un chirurgico tiro all’angolino del neo-entrato D’Egidio proprio sotto i 252 sostenitori teramani, quindi con Tourè, sempre su assist del fantasista, in una classica azione di contropiede.

Premiate le scelte del mister, con uno stratosferico Cangemi a dirigere la terza linea e con gli ingressi in corso d’opera di Galesio e D’Egidio che hanno fatto la differenza.

Prosegue il momento d’oro di Pavone e compagni (5 vittorie ed 1 pari da inizio d’anno) che riagguantano il secondo posto in coabitazione con L’Aquila, nella settimana che precederà il sentito derby casalingo con il Chieti.

ANCONA (3-5-2): 22 Laukzemis, 15 Boccardi (68’ Bellucci N.), 14 Codromaz (Vk), 13 Magnanini; 7 Pecci (84’ Bugari), 42 Gianelli (73’ Sare), 23 Gulinatti, 17 Useini, 64 Marino; 9 Martiniello (86’ Alluci), 10 Belcastro (65’ Battistini).

A disp.: 12 Bellucci F., 5 Merighi, 77 Bikovskis, 78 Azurunwa.

All.: Gadda.

TERAMO (3-4-2-1): 1 Torregiani, 29 Menna, 4 Cangemi, 55 Brugarello; 33 Loncini, 44 Angiulli (Vk), 20 Messori, 3 Pietrantonio (K); 19 Pavone (75’ D’Egidio), 11 Tourè; Chiarella (61’ Galesio).

A disp.: 12 Sonko, 5 Pepe, 6 Cipolletti, 8 Esposito, 16 D’Amore, 24 Ouali, 34 Cum.

All.: Pomante.

Arbitro: sig. Isoardi di Cuneo

Assistenti: sigg. Roselli di Avellino e Prestini di Pavia.

Ammoniti: Magnanini (A), Pietrantonio (T), D’Egidio (T).

Espulsi: -

Reti: 91’ D’Egidio (T), 96’ Tourè (T).

Spettatori: 2.544 (di cui 252 ospiti).

Recupero: 0’pt; 6’st.