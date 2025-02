CALCIO/ TERAMO-CHIETI, DIVIETO DI VENDITA DEI BIGLIETTI PER I TEATINI

In relazione alla partita di campionato Teramo - Chieti, in programma domenica 16 febbraio allo stadio "Bonolis", vista la determinazione n.05/2025 del 4 febbraio 2025 da parte dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, condividendo la proposta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 5 febbraio 2025, il Prefetto di Teramo dispone quanto segue:

- Il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Chieti;

- L'acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione (se on-line) o esibizione (presso ricevitorie) di documento d'identità.

Seguirà apposita comunicazione sull'avvio della prevendita per i sostenitori biancorossi.