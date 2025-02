CALCIO / SERIE D - AL TERAMO GLI APPLAUSI AL CHIETI I TRE PUNTI

Come nel precedente derby casalingo con L’Aquila, i tre punti vanno agli ospiti al “Bonolis”, al termine di un match frizzante, nel quale gli episodi hanno fatto la differenza, nonostante una superba prestazione del Diavolo, per intensità e mole di gioco, soprattutto nella ripresa.

Pomante deve fare a meno di Brugarello in avvio, anche Loncini non sta bene e così parte dal primo minuto il 2005 D’Amore.

La prima frazione è più bloccata tatticamente, con poche occasioni, ma in una di queste Ceccarelli trova il vantaggio, grazie ad una fortuita deviazione di un difensore teramano che inganna Torregiani.

Chiarella e Loncini sono i primi due cambi ordinati da mister Pomante e al centravanti calabrese, in particolare, saranno sufficienti tre giri di lancette per impattare di testa l’1-1 sotto la Est. Con i risultati favorevoli provenienti dagli altri campi il Teramo preme sull’acceleratore: molto sospetto l’intervento di Di Filippo su Tourè sul quale l’arbitro sorvola, poi Chiarella sfiora l’incrocio e Pavone arriva in leggero ritardo sul cross dell’attaccante guineano. Nel giro di otto minuti, poi, la rete si gonfierà in tre circostanze: la doppietta di Vuthaj (pezzo di bravura il temporaneo 1-2), inframmezzata dal solito Pavone, in gol come all’andata. Nel finale, con gli innesti di D’Egidio e Galesio, i biancorossi andranno nuovamente vicini al pari in due circostanze, ma Tourè peccherà nella mira.

Il Chieti, così, aggancia il Teramo in classifica, in un turno in cui le battistrada rallentano tutte (pareggi per Samb e L’Aquila), alimentando un po’ di rammarico.

Una doppia trasferta consecutiva, attenderà adesso il Diavolo: prima a Senigallia, poi a Sora.

TERAMO (3-4-2-1): 1 Torregiani, 4 Cangemi, 6 Cipolletti (81’ D’Egidio), 29 Menna; 34 Cum (46’ Loncini), 44 Angiulli, 20 Messori (88’ Galesio), 3 Pietrantonio (Vk); 19 Pavone, 16 D’Amore (46’ Chiarella); 11 Tourè.

A disp.: 12 Sonko, 5 Pepe, 8 Esposito, 24 Ouali, 26 Rossi.

All.: Pomante.

CHIETI (3-5-2): 1 Mercorelli (Vk), 95 Conti (69’ Oddo), 5 Di Filippo, 30 Salto; 20 Della Quercia, 6 Forgione (K), 15 Donsah (64’ Grandis), 16 Casciano (84’ Cordoba), 69 Guerriero; 2 Vuthaj, 18 Ceccarelli (84’ Di Paolantonio).

A disp.: 22 Servalli, 8 Traini, 11 Piccinin, 25 Tourè, 70 Marsili.

All.: Amaolo.

Arbitro: sig. Gervasi di Cosenza

Assistenti: sigg. Firera di Ragusa e Camarda di Trapani.

Ammoniti: Salto (C), Ceccarelli (C), Angiulli (T), Cangemi (T).

Espulsi: -

Reti: 32’ Ceccarelli (C), 48’ Chiarella (T), 72’, 80’ Vuthaj (C), 76’ Pavone (T).

Spettatori: 2.150 (divieto di trasferta per i sostenitori ospiti).

Recupero: 1’pt; 5’st.