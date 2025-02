CALCIO SERIE D / PRONTO RISCATTO COL TERAMO, BATTUTO 2 - 0 IL SENIGALLIA

Immediato riscatto dei biancorossi che, tornati a distanza di 40 anni a Senigallia, espugnano il “Bianchelli” (0-2) e si confermano al secondo posto in classifica in coabitazione con il Chieti, in una giornata che vede sconfitte tre delle prime cinque compagini della graduatoria.

In una gara equilibrata e priva di sostanziali emozioni nel primo tempo, a parte l’espulsione diretta di Kone che lasciava la Vigor in dieci uomini e l’infortunio da valutare di Pavone, decisive le doppie prodezze nel giro quattro minuti, siglate ad inizio ripresa dai due laterali, prima Loncini con un bel tiro da fuori area, poi con un eurogol di Pietrantonio che dai venti metri infilava la sfera sotto l’incrocio dei pali.

Nota di merito per il Capitano Pepe che, al rientro da titolare a distanza di oltre cinque mesi, sfodera una prestazione di assoluta sostanza e personalità, lasciando le briciole agli avanti marchigiani.

Domenica seconda trasferta consecutiva, ospiti del Sora.

V. SENIGALLIA (4-3-3): 1 Campani, 30 Fernandez, 25 Pjetri, 16 Magi (K), 6 Rotondo; 23 Gonzalez, 8 De Angelis (70’ Carnevale), 77 Furini (87’ Subissati); 21 Gabbianelli (58’ Pesaresi), 45 Tenkorang (70’ Ferrara), 24 Kone.

A disp.: 22 Roberto, 5 Tomba, 7 Mancini, 26 Beu, 29 Gasparroni.

All.: Antonioli.

TERAMO (3-4-2-1): 1 Torregiani, 4 Cangemi, 5 Pepe (K), 29 Menna; 33 Loncini, 44 Angiulli, 20 Messori (64’ Esposito), 3 Pietrantonio (Vk); 19 Pavone (9’ D’Egidio, 87’ D’Amore), 11 Tourè; Chiarella (82’ Galesio).

A disp.: 12 Sonko, 24 Ouali, 26 Rossi, 34 Cum, 73 Di Teodoro.

All.: Pomante.

Arbitro: sig. La Luna di Collegno (TO)

Assistenti: sigg. Gatto di Collegno (TO) e Mandarino di Alba-Bra (CN)

Ammoniti: Galesio (T), Fernandez (S), Pesaresi (S),

Espulsi: Kone (S),

Reti: 55’ Loncini (T), 59’ Pietrantonio (T).

Spettatori: 1200 (circa 150 ospiti).

Recupero: 3’pt; 3’st.