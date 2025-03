CALCIO SERIE D / UN BRUTTO TERAMO BATTUTO 2 - 0 DAL SORA

Un brutto Teramo, evanescente in attacco e poco concentrato in difesa, cade meritatamente (2-0) a Sora.

I biancorossi fanno fatica sin dall’inizio ad imbastire la manovra offensiva, soffrendo l’aggressività e la grande intensità dei laziali, su un terreno di gioco dove era complicato rendere fluido il gioco.

Torregiani si salva con un po’ di fortuna sul tiro di Di Gilio, poi al 35’ nulla può sulla conclusione ravvicinata di Ippoliti che vince, per i più fallosamente, il corpo a corpo con Cangemi e supera il portiere teramano, con il direttore di gara (scadente la sua prova) che lascia correre tra le proteste.

L’auspicata reazione non c’è, ad inizio ripresa vengono gettati nella mischia sia Messori e che Pavone, ma è il Sora a trovare il raddoppio con Pacchioni. I biancorossi provano a dare un segnale, Pavone ha due occasioni sul destro ma non è concreto e, dopo nove minuti di recupero, arriva il secondo ko del 2025.

Domenica prossima si torna in casa per affrontare la Fermana, prima della sosta che osserverà il campionato.

SORA (3-5-2): 1 Simoncelli, 6 Ferrari, 5 Gemini (K), 3 Filì; 2 Ippoliti, 8 Di Prisco (18’ Orsi), 4 Marrale (77’ Fagotti), 9 Mellini (59’ De Luca), 7 Di Gilio; 10 Pacchioni (73’ Stampete), 11 Bouabre.

A disp.: 12 Boscolo, 14 Stano, 15 Tortora, 18 Pagni, 20 Gomez.

All.: Schettino.

TERAMO (3-4-2-1): 1 Torregiani, 29 Menna, 4 Cangemi, 55 Brugarello (78’ D’Amore); 33 Loncini (71’ Cum), 44 Angiulli, 8 Esposito (58’ Messori), 3 Pietrantonio; 10 D’Egidio (58’ Pavone), 11 Tourè; 90 Chiarella.

A disp.: 12 Sonko, 5 Pepe, 24 Ouali, 26 Rossi, 45 Buccione.

All.: Pomante.

Arbitro: sig.ra Molinaro di Lamezia Terme (CZ).

Assistenti: sigg. Battista Citarda di Palermo e Ginanneschi di Grosseto.

Ammoniti: Pietrantonio (T), Pacchioni (S), Marrale (S), Di Gilio (S), Gemini (S), Tourè (T), Simoncelli (S), Brugarello (T), Fagotti (S), Gomez (S).

Espulsi: -

Reti: 35’ Ippoliti (S), 65’ Pacchioni (S).

Spettatori: 800 circa (200 ospiti).

Recupero: 2’pt; 9’st.