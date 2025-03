BAKET / IN CAMPO DA DOMANI A ROSETO LE OTTO FINALISTE DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE

Si è svolta oggi nella Sala Consiliare del Municipio di Roseto degli Abruzzi la conferenza stampa di presentazione della Techfind Final Eight 2025 di Coppa Italia Serie A2, manifestazione che si svolgerà al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi dal 7 al 9 marzo con ingresso gratuito e che metterà a confronto le otto migliori squadre del Campionato di Serie A2 al termine del girone di andata. Presenti alla conferenza stampa il Sindaco di Roseto Mario Nugnes, l’Assessore allo Sport Annalisa D’Elpidio, il Presidente della Lega Basket Femminile Massimo Protani e il Presidente del Comitato Regionale FIP Abruzzo Francesco Di Girolamo. Si è svolta oggi nella Sala Consiliare del Municipio di Roseto degli Abruzzi la conferenza stampa di presentazione della Techfind Final Eight 2025 di Coppa Italia Serie A2, manifestazione che si svolgerà al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi dal 7 al 9 marzo con ingresso gratuito e che metterà a confronto le otto migliori squadre del Campionato di Serie A2 al termine del girone di andata. Presenti alla conferenza stampa il Sindaco di Roseto, l’Assessore allo Sport, il Presidente della Lega Basket Femminilee il Presidente del Comitato Regionale FIP Abruzzo

Roseto degli Abruzzi sarà per la seconda volta di fila Comune ospitante dell'evento, che si è già tenuto in regione in quattro occasioni, tre a Chieti: 2006, 2009 e 2011; e una a Roseto 2024. Con questa edizione, l'Abruzzo diventa la regione ad aver ospitato più volte la Coppa superando la Lombardia. La Coppa è giunta alla sua ventottesima edizione.

Il Presidente della Lega Basket Femminile Massimo Protani: “Per me è sempre un enorme piacere tornare a Roseto degli Abruzzi, una splendida città che respira pallacanestro e la vive con grandissima passione. È il secondo anno consecutivo che la Final Eight di Coppa Italia Serie A2 viene disputata al PalaMaggetti, dopo il successo della scorsa edizione che ha ricevuto innumerevoli feedback positivi da addetti ai lavori e appassionati. Mi preme sottolineare inoltre che l'ingresso al palasport sarà gratuito, per garantire a tutti di assistere dal vivo allo spettacolo di questa competizione tra le più attese dell'intera stagione sportiva. Voglio ringraziare il Comune di Roseto degli Abruzzi per l'ospitalità, la Federazione Italiana Pallacanestro per il costante supporto, il Title Sponsor Techfind e la famiglia Cimorosi per la preziosa collaborazione”.

"La scelta di Roseto degli Abruzzi per la seconda edizione consecutiva della Techfind Final Eight di Coppa Italia Serie A2 è un riconoscimento alla tradizione cestistica della città e alla sua capacità di organizzare eventi di alto livello – afferma il Sindaco Mario Nugnes - Il PalaMaggetti, con la sua atmosfera unica, è il palcoscenico ideale per ospitare le otto squadre che si contenderanno il titolo. L'ospitalità di Roseto si manifesta in molti modi: dalla cura dei dettagli organizzativi all'accoglienza calorosa del pubblico, fino alla decisione di rendere l'ingresso gratuito a tutte le partite. Un gesto che testimonia la volontà della Lega Basket Femminile e di Roseto di promuovere lo sport e di renderlo accessibile a tutti".

“La città di Roseto si conferma un punto di riferimento per il basket femminile, un luogo dove lo sport è di casa e dove l'ospitalità è un valore fondamentale. La Techfind Final Eight 2025 sarà un'occasione per celebrare la passione per il basket e per vivere emozioni indimenticabili in una città che sa accogliere con il cuore – aggiunge l'Assessore allo Sport Annalisa D'Elpidio – Anche in questa occasione stiamo dimostrando la nostra capacità di destagionalizzare l'offerta turistica grazie ai grandi eventi capaci di attirare tanti visitatori anche fuori stagione. Ringraziamo, ovviamente, la Lega Basket Femminile, e il Presidente Massimo Protani, per aver scelto nuovamente la nostra città come sede di questa importante manifestazione”.

Il Presidente del Comitato Regionale FIP Abruzzo Francesco Di Girolamo: "Per noi è facile appoggiarsi alla città di Roseto degli Abruzzi perché l'organizzazione è sempre perfetta ed è una città che sente particolarmente la pallacanestro. La scorsa stagione abbiamo vissuto una bellissima manifestazione con una Finale da ricordare, decisa in tre supplementari. Quest'anno grazie a LBF, all'intervento della famiglia Cimorosi e il sostegno del Comune, sempre attento a ogni richiesta, siamo riusciti a riportare la Coppa Italia di A2 di nuovo qui. Alla Coppa Italia abbiamo voluto aggiungere nella mattina dell'8 marzo la Festa Regionale del Basket Abruzzese, dove premieremo le squadre che hanno avuto successo nella stagione 2023/2024; dalle 15 alle 17 di sabato tutte le bambine del minibasket abruzzese dell'iniziativa 'We Want to Play Basketball' saranno ospiti del PalaMaggetti e in seguito seguiranno le Semifinali”.

PROGRAMMA PARTITE

Venerdì 7 marzo 2025

Quarti di Finale

Gara 1 - W.APU Delser Crich Udine vs CLV-Limonta Costa Masnaga - ore 14.30

Gara 2 - San Giorgio MantovAgricoltura vs USE Rosa Scotti Empoli - ore 16.30

Gara 3 - Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno vs Halley Thunder Matelica - ore 18.30

Gara 4 - Repower Sanga Milano vs Aran Cucine Panthers Roseto - ore 20.30

Sabato 8 Marzo 2025

Semifinali

Gara 5 - Vincente gara 3 vs Vincente gara 2 - ore 18.00

Gara 6 - Vincente gara 1 vs Vincente gara 4 - ore 20.15

Domenica 9 Marzo 2025

Finale

Vincente gara 6 vs vincente gara 5 - ore 17.00