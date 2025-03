RUGBY / OGGI IL TERAMANO RICCIONI TORNA TITOLARE NEL SEI NAZIONI PER INGHILTERRA - ITALIA





Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Inghilterra oggi alle 16 italiane all’Allianz Twickenham Stadium, partita valida per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2025 e che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai 2. Sarà il confronto numero 32 tra le due squadre con tutti i precedenti in favore dei padroni di casa, unica squadra mai battuta dagli Azzurri all’interno del torneo di rugby più antico del mondo. Sei i cambi nel XV titolare guidato da Quesada alla sua prima presenza a Twickenham dal CT della Nazionale Italiana Maschile. Nel triangolo allargato Ange Capuozzo torna a vestire la maglia numero 15 con il rientro di Ioane all’ala – dopo lo stop per infortunio contro la Francia – e l’inserimento di Gallagher, che scenderà per la prima volta in campo nel Sei Nazioni. Collaudata la coppia di centri formata da Brex e Menoncello, mentre in cabina di regia insieme a Paolo Garbisi ci sarà Stephen Varney che collezionerà la sua prima presenza stagionale con la maglia dell’Italia. In terza linea insieme a capitan Lamaro e Sebastian Negri ci sarà Ross Vintcent – al primo cap da titolare nel 2025 – con la maglia numero 8. Confermata in seconda linea la coppia formata da Ruzza e Niccolò Cannone, mentre in prima linea rientra il teramano Marco Riccioni nel XV titolare con Nicotera e Fischetti a completare il reparto. Pronti a subentrare dalla panchina Lucchesi, Spagnolo, Ferrari, Favretto, Zuliani, Lorenzo Cannone, Page-Relo e Allan. Arbitrerà il match il fischietto irlandese Andrew Brace.

Per la trasferta inglese non saranno presenti Lamb, Hasa, Gesi, Trulla, Bertaccini, Marin e Izekor. Viaggeranno con la squadra Zilocchi, Di Bartolomeo, Alessandro Garbisi, Zanon e Matteo Canali con il seconda linea in forza alle Zebre che è tornato a Roma nella mattinata di ieri in seguito ad un risentimento muscolare subito da Izekor nell’ultimo allenamento della settimana.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 26 caps)

14 Monty IOANE (Lione, 37 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 44 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 26 caps)

11 Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 2 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 45 caps)

9 Stephen VARNEY (Vannes, 30 caps)

8 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 12 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 46 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 61 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 62 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 50 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 32 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 31 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 50 caps)