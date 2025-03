RUGBY / PER ITALIA - GALLES U.18 SONO QUATTRO GLI ABRUZZESI CONVOCATI

Il rugby internazionale torna in Abruzzo.. Kick off alle 13:15, prevendite su ciaotickets.com Si tratta di un ritorno in regione per gli azzurrini, che già lo scorso anno si erano ritrovati in un raduno nel capoluogo abruzzese. Il responsabile tecnicoha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno. Tra questi quattro abruzzesi. Si tratta didella Rugby Experience,, tutti della Rugby L'Aquila. Inoltre, anche(entrambi della Rugby L'Aquila) si aggregheranno al gruppo come atleti invitati.Gli azzurrini si ritroveranno nel primo pomeriggio di lunedì 24 marzo nel capoluogo abruzzese per iniziare ufficialmente la settimana di raduno. Nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì sono in calendario gli allenamenti, mentre venerdì è in programma il captain’s run allo Stadio Fattori.Sono diverse le attività collaterali organizzate e patrocinate dal comitato regionale abruzzese della Federazione Italiana Rugby. Due giorni prima del match,, dedicata a tecnici e atleti (anni 2009 e 2010). I primi inizieranno il corso alle ore 16, mentre alle 17:15 scenderanno in campo gli atleti.Il corso sarà tenuto da(responsabile formazione allenatori e giocatori della Federazione Italiana Rugby),(coach della difesa della nazionale U20 maschile),(assistente allenatore nazionale U18 e tecnico di FIR Abruzzo),(responsabile tecnico Polo Vittoria L'Aquila),(preparatore fisico di FIR Abruzzo) e(preparatoria fisico Polo Vittoria).Altre due iniziative saranno protagoniste poi nel giorno del match. Alle 10 l'aula magna dell'Università dell'Aquila (piazza San Basilio) ospiterà il seminario "", tenuto da(responsabile preparazione fisica del settore femminile e juniores maschile di FIR). L'incontro è pubblico e valido come aggiornamento livello 2 e 3 per i tecnici FIR. Inoltre verrà rilasciato un cfu per gli studenti e le studentesse partecipanti.Infine, dopo Italia - Galles, a conclusione della giornata lo stesso terreno di gioco del Fattori ospiterà la, torneo U12 organizzato da Rugby Experience, che vedrà la partecipazione di otto squadre provenienti da Lazio e Abruzzo.Augusto ALESSANDRI (Livorno Rugby)Stefano ALFONSETTI (Rugby Experience L’Aquila)Mattia ANDRETTI (Mogliano Veneto Rugby)Abdoul Nourd BANTANGO (Oaklands College)Francesco BRAGA (Valpolicella Rugby)Edoardo D’AMMANDO (Livorno Rugby)Luca DE NOVELLIS (Pesaro Rugby)Jacopo DE ROSSI (Livorno Rugby)Giovanni DEGLI ANTONI (Rubgy Parma F.C. 1931)Federico FORTI (Valsugana Rugby Junior Padova)Christian GERMANO’ (Fiamme Oro Rugby)David LUISATO (Benetton Rugby)Giovanni MARZOTTO (Benetton Rugby)Emiliano MASTROPASQUA (Amatori & Union Rugby Milano)Giacomo MESSORI (Petrarca Rugby)Cesare MOCHI (SGS College THORNBURY RFC)Massimo MOLINA (Rugby L’Aquila 2021)Filippo PARZANI (Petrarca Rugby)Jacopo SALA (Rugby Parabiago)Fabio SALVANTI (Unione Rugby Firenze)Alessio SCARAMAZZA (Rugby L’Aquila 2021)Davide SETTE (Rugby L’Aquila 2021)Lorenzo SICILIANO (Unione Rugby Capitolina)Michael STOJKOVSKI (Rugby Club Pasian di Prato)Edoardo VITALE (Cus Milano Rugby)Jaheim Noel WILSON (Rugby Club Pasian di Prato)