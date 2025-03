AD ALBA ADRIATICA LA FINALE NAZIONALE DI PALLAVOLO MASCHILE UNDER 17

Ventotto squadre, Cinque cittadine coinvolte con i rispettivi impianti sportivi. Sei giorni di gare per decretare la migliore squadra italiana di pallavolo maschile under 17.

Sono i numeri della finale nazionale della rassegna di pallavolo giovanile che si disputerà nelle prossime settimane ad Alba Adriatica e in una serie di impianti territoriali.

Oltre ad Alba Adriatica, quartier generale della manifestazione, gli incontri si disputeranno negli impianti di: Martinsicuro, Tortoreto, Nereto e Ancarano.

Un evento atteso, importante, organizzato a livello locale dall'associazione Abruzzo Sport In Tour, e che porterà in Val Vibrata le migliori squadre italiane di pallavolo giovanile nella categoria under 17.

La manifestazione si svolgerà dal 20 al 25 maggio. Alba Adriatica è una delle località scelte dalla Fipav per la disputa delle finali nazionali giovanili per le varie categorie: oltre alla località costiera, nell'elenco figurano Termoli, Vibo Valentia, Agropoli, Fondi-Gaeta e Lignano Sabbiadoro-Latisana.

La macchina organizzativa è in pieno movimento da settimane per farsi trovare pronti per l'importante appuntamento dedicato allo sport giovanile che animerà un periodo particolare dell'anno, che anticipa l'avvio della stagione estiva. E per quanto riguarda Alba Adriatica si tratta della terza volta che ospita le finali giovanili di pallavolo a dimostrazione di una credibilità acquisita.

"Siamo decisamente onorati e soddisfatti di poter nuovamente ospitare, nel nostro territorio, le finali nazionali di pallavolo giovanile", sottolinea Cesare Di Felice, Presidente del Comitato territoriale Abruzzo Nord Ovest, " e questo testimonia la fiducia e la credibilità che gli organizzatori hanno acquisito nel corso degli anni. D'altro canto non è cosa usuale poter ospitare per tre volte la finale nazionale in pochi anni. E per questo il ringraziamento va esteso a tutti gli attori, dal mondo sportivo, delle società e dei Comuni, che stanno lavorando affinché la fiducia riposta venga ripaga appieno. Siamo convinti di poter offrire, come al solito, uno spettacolo e una partecipazione importanti".