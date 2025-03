TERAMO ESPUGNA CIVITANOVA E CONSOLIDA IL SECONDO POSTO

Settimo successo esterno stagionale per il Diavolo che espugna Civitanova di misura (0-1) e consolida il secondo posto (+3 su L’Aquila e +5 sul Chieti) a sei turni dal termine.

Decide il terzo sigillo in campionato di Chiarella, siglato dopo appena sette giri di lancette, su una splendida azione in linea originata da Brugarello e perfettamente assistita da Pietrantonio.

La prima frazione è un monologo biancorosso che sfiora il raddoppio con Pavone, Tourè e Loncini prima di andare al riposo sul vantaggio di misura.

La squadra di Pomante gestisce il match nella ripresa, senza concedere alcuna palla gol ai marchigiani e anzi andando vicino alla seconda marcatura in contropiede con Pavone (parata col viso del portiere rossoblu) e D’Egidio che calcia flebile sul cross di Tourè.

Domenica (senza Cangemi, diffidato e oggi ammonito), si torna al “Bonolis” per ospitare il Termoli.

CIVITANOVESE (4-3-1-2): 1 Petrucci, 2 Franco, 6 Diop, 5 Passalacqua, 3 Rossetti; 11 Capece, 8 Domizi (69’ Di Martino), 4 Visciano; 7 Buonavoglia (60’ Rasic); 9 Bevilacqua (60’ Milani), 10 Brunet.

A disp.: 12 Raccichini, 13 Cosignani, 15 Foglia, 16 Macarof, 17 D’Innocenzo, 18 Mancini.

All.: Senigagliesi.

TERAMO (3-4-2-1): 22 Di Giorgio, 29 Menna, 4 Cangemi (92’ Pepe), 55 Brugarello; 33 Loncini, 20 Messori (86’ Esposito), 44 Angiulli (Vk), 3 Pietrantonio (K); 19 Pavone (62’ D’Egidio), 11 Tourè; 90 Chiarella (75’ Galesio).

A disp.: 12 Sonko, 24 Ouali, 26 Rossi, 34 Cum, 71 Napolitano.

All.: Pomante.

Arbitro: sig. Papagno di Roma 2.

Assistenti: sigg. Nicodemo di Sapri (SA) e Bosco di Roma 2.

Ammoniti: Chiarella (T), Cangemi (T), Capece (C), Rasic (C), Viscione (C), Tourè (T).

Espulsi: -

Reti: 7’ Chiarella (T).

Spettatori: 1000 circa (di cui 324 ospiti)

Recupero: 1’pt; 6’st.