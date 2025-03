CHEF TERAMANO VINCE IL CAMPIONATO ITALIANO DI PESCA

Il noto Chef teramano, Sabatino Lattanzi, si laurea in quel delle Vecchie Ghiacciaie in terra Toscana, Campione Italiano Seniores 2025 di Trout Area. Ennesimo successo per i ragazzi della Teramo Spinning che, ormai da anni, sono lo spauracchio dei migliori agonisti italiani di pesca sportiva.