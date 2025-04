VIDEO / DODO DI SABATINO A BIANCOROSSI: “IL BANDO DEL BONOLIS SARÀ UN BAGNO DI SANGUE PER LE CASSE DEL COMUNE”

“Questa vicenda dello stadio sarà un bagno di sangue per le casse comunali”. Lo dice augurandosi di essere smentito, ma con l’esperienza di chi sa leggere i numeri e tra i numeri, Dodo Di Sabatino nella puntata di ieri sera di “biancorossi”, la sempre più interessante e sempre più seguita trasmissione sportiva sul calcio teramano, condotta in diretta web, con professionalità da Andrea De Aloysio. Come potrete ascoltare nel video che vi proponiamo a fondo pagina, nella seconda parte della trasmissione si parla della gestione sportiva del Bonolis e, partite da 1 ora e 51 minuti c’è l’intervento di Dodo Di Sabatino, che ripercorre la storia recente dello stadio, dalla costruzione a costo zero per il Comune fino alle trattative tra Campitelli e Cantagalli, per arrivare a Iachini e alla convenzione annullata, per la quale - ricorda Dodo - il Comune ha speso anche 977 mila euro di Iva non previsti, ma quello che più preoccupa è il futuro. Di Sabatino, infatti, pur augurandosi di non essere smentito, teme che il bando possa andare deserto, perché la gestione del Bonolis, coi costi del Bonolis, non può che essere fallimentare per le casse di una società sportiva, che affronta campionati come quelli di Serie D oppure anche di Serie C. Quindi, come si diceva: sarà un bagno di sangue.