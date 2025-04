CALCIO / SERIE D - LA RIMONTA DI RECANATI VALE IL POKER DI VITTORIE CONSECUTIVE



Un Diavolo versione Dottor Jekyll e mister Hyde a Recanati, più forte della lunga lista di indisponibili (Baumwollspinner, Cipolletti, Di Giorgio, Pavone e Pietrantonio) cala il poker di vittorie consecutive, consolida il secondo posto sfruttando i risultati positivi dagli altri campi (+7 sul Chieti, +9 su L’Aquila) e rosicchia due punti alla capolista Samb, sempre saldamente in testa con sette punti di vantaggio e domenica attesa proprio al “Bonolis” per il big match di giornata (senza lo squalificato Loncini).

Primo tempo da dimenticare per i biancorossi, colpiti a freddo dall’eurogol di Zini e incapaci di reagire di fronte alla verve dei padroni di casa che rischiano in più di un’occasione di raddoppiare, con Torregiani in vena di prodezze.

La ripresa è un’altra musica: con gli stessi undici i ragazzi di Pomante si gettano nella metà campo avversaria, gli ingressi di Esposito e Galesio danno nuova linfa ed è da un traversone della mezzala che Tourè batte di prima intenzione agguantando il pari. Entrambe le squadre provano a vincerla, ma è D’Egidio a procurarsi un rigore al quarto minuto di recupero, con Galesio che freddamente spiazzava Del Bello, regalando tre punti tanto insperati quanto pesanti.

E domenica capolista e vice si affronteranno proprio al “Bonolis”…

RECANATESE (3-4-3): 22 Del Bello, 5 Ferrante E., 6 Cusumano, 44 Marchegiani; 20 Ferrante D., 4 Alfieri (80’ Giandonato), 24 Raparo (K), 3 Mordini; 10 Zini, 91 Spagna (89’ Pierfederici), 11 D’Angelo (70’ Canonici).

A disp.: 52 Mascolo,, 23 Pesaresi, 27 Vessella, 30 Pepa, 42 Bruzzechesse, 77 Valleja.

All.: Bilò.

TERAMO (3-4-2-1): 1 Torregiani, 29 Menna, 4 Cangemi, 55 Brugarello; 33 Loncini, 20 Messori (65’ Esposito), 44 Angiulli (Vk), 34 Cum (80’ Pepe); 11 Tourè, 10 D’Egidio (95' Ouali); 90 Chiarella (70’ Galesio).

A disp.: 12 Sonko, 16 D’Amore, 26 Rossi, 45 Buccione, 71 Napolitano.

All.: Pomante.

Arbitro: sig. Dallagà di Rovigo.

Assistenti: sigg. Scaldaferro di Vicenza e Targa di Padova.

Ammoniti: D’Egidio (T), Cangemi (T), Loncini (T), Brugarello (T), Raparo (R), Giandonato (R), Galesio (T).

Espulsi: -

Reti: 9’ Zini (R), 77’ Tourè (T), 94’ rig. Galesio (T).

Spettatori: 600 circa (di cui oltre 200 teramani).

Recupero: 1’pt; 7’st.